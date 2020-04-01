Коронавирус
Официальный портал Мэра и Правительства МосквыУтвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса
5. Существенно расширен перечень мер финансовой поддержки столичных экспортеров. Теперь они могут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
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с чего всё началось
Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:01
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Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:01
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Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
Футбол
Определены лучшие игроки 2020 года, Месси не вошел в топ-50
Возглавил список капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон со средним рейтингом 93,0. Отметим, что в топ-50 списка не попал капитан «Барселоны» Лионель Месси (52-я строчка), а лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду находится на 27-й строчке.
Политика
Госдеп США прокомментировал российскую гуманитарную помощь
Госдеп США прокомментировал российскую гуманитарную помощь Представители Госдепартамента США оценили помощь России.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Сбербанк подключился к системе быстрых платежей
Сбербанк подключился к системе быстрых платежей и осуществил первый пилотный перевод.
Здоровье
Названа диета для больных коронавирусом
В соответствии с рекомендациями, при инфицировании назначается так называемая диета №2. Она предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острого, пряного.
Общество
В Саратовской области перенесли срок введения пропускного режима
В Саратовской области на два дня перенесен срок введения пропускной системы для работающих граждан, пишет ТАСС.
Футбол
Экс-владелец «Спартака» раскритиковал идею обнуления сезона РПЛ
Бывший владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Андрей Червиченко раскритиковал идею обнуления нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысячи человек
За последние сутки из-за заболевания, вызванного новым коронавирусом в США умерли более 1200 человек.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%
Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
Общество
Минздрав Украины сообщил о 645 случаях заражения коронавирусом
"За минувшие сутки на Украине зафиксировано 645 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, 17 заболевших скончались", - говорится в сообщении.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Здоровье
Более 50 пациентов больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Здоровье
Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Общество
В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков
Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
В Норильске подтверждено два случая заражения коронавирусом
Норильск, Красноярский край, 2 апреля 2020, 06:52 — REGNUM На утро 2 апреля в городе Норильске (Красноярский край) официально зафиксировано два случая заражения коронавирусом.
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Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Гаджеты
В Samsung Galaxy S20 нашли скрытую от пользователей функцию
В смартфонах южнокорейской компании Samsung был найден скрытый от пользователей режим, речь о новых флагманах Galaxy S20, пишет XDA Developers.