Коронавирус

Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыУтвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

5. Существенно расширен перечень мер финансовой поддержки столичных экспортеров. Теперь они могут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
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с чего всё началось

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:01

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Утвержден второй пакет антикризисной поддержки бизнеса

Газета.Ruвчера в 03:42

Москва предложила спецпакет поддержки в московском инновационном кластере

Коммерсантъвчера в 16:45

Утверждены новые меры антикризисной поддержки бизнеса

Москва 24вчера в 04:47

Власти Москвы расширили перечень получателей субсидии на инжиниринг

ТАССвчера в 04:42

Дело за малым

Российская газетавчера в 20:55

Власти Москвы утвердили второй пакет мер по поддержке бизнеса в условия коронавируса

РИАМОвчера в 03:33

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:01
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Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Футбол

Определены лучшие игроки 2020 года, Месси не вошел в топ-50

Возглавил список капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон со средним рейтингом 93,0. Отметим, что в топ-50 списка не попал капитан «Барселоны» Лионель Месси (52-я строчка), а лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду находится на 27-й строчке.
Матч ТВ 00:34
Политика

Госдеп США прокомментировал российскую гуманитарную помощь

Госдеп США прокомментировал российскую гуманитарную помощь Представители Госдепартамента США оценили помощь России.
Экспресс газета 00:00
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС 31 марта в 17:51
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Сбербанк подключился к системе быстрых платежей

Сбербанк подключился к системе быстрых платежей и осуществил первый пилотный перевод.
RT на русском вчера в 13:48
Здоровье

Названа диета для больных коронавирусом

В соответствии с рекомендациями, при инфицировании назначается так называемая диета №2. Она предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острого, пряного.
ФАН вчера в 21:48
Общество

В Саратовской области перенесли срок введения пропускного режима

В Саратовской области на два дня перенесен срок введения пропускной системы для работающих граждан, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 11:03
Футбол

Экс-владелец «Спартака» раскритиковал идею обнуления сезона РПЛ

Бывший владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Андрей Червиченко раскритиковал идею обнуления нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысячи человек

За последние сутки из-за заболевания, вызванного новым коронавирусом в США умерли более 1200 человек.
РЕН ТВ вчера в 23:42
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
МИР 24 вчера в 23:45
Общество

Минздрав Украины сообщил о 645 случаях заражения коронавирусом

"За минувшие сутки на Украине зафиксировано 645 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, 17 заболевших скончались", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 31 марта в 18:56
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera 31 марта в 14:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 31 марта в 01:40
Здоровье

Более 50 пациентов больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара.
Мой Брянск вчера в 09:34
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Здоровье

Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса

Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 14:46
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Общество

В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 12:29
Здоровье

В Норильске подтверждено два случая заражения коронавирусом

Норильск, Красноярский край, 2 апреля 2020, 06:52 — REGNUM На утро 2 апреля в городе Норильске (Красноярский край) официально зафиксировано два случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:52
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Гаджеты

В Samsung Galaxy S20 нашли скрытую от пользователей функцию

В смартфонах южнокорейской компании Samsung был найден скрытый от пользователей режим, речь о новых флагманах Galaxy S20, пишет XDA Developers.
Live24 00:39
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