Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.

с чего всё началось

5. Существенно расширен перечень мер финансовой поддержки столичных экспортеров. Теперь они могут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

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