Коронавирус
РБКВласти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
Первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса был утвержден Собяниным 24 марта.
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с чего всё началось
Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
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Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
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Общество
Правила техосмотра автомобилей в России изменили
Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку
Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
Гаджеты
Релиз Linux Mint 20 Ulyana выйдет только в версии 64-бит
Клемент Лефевр (Clem Lefebvre), основатель проекта Linux Mint, объявил, что новый релиз операционной системы Linux Mint 20 под кодовым названием Ulyana будет выпущен только в 64-битной версии.
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Армия и оружие
США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»
США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
Политика
Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кино
Universal назначила дату выхода «Миньонов 2»
Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация".
Общество
МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина
Российская полиция возбудила более тысячи административных дел в отношении граждан, которые нарушают установленные ограничительные меры по коронавирусу COVID-19.
Здоровье
Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Транспорт
На Кубани для транспорта ввели пропускную систему
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
Общество
Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19
Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Модернизированные в Сербии Т-55 прибыли в Пакистан
Первая сотня прошедших модернизацию сербских танков прибыла в Пакистан.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Киберспорт
Dosia присоединился к Mustang Crew
Москва, 1 апреля 2020, 23:15 — REGNUM 31-й летний российский киберспортсмен Михаил «Dosia» Столяров продолжит карьеру в команде Mustang Crew, где играет небезызвестный экс-игрок Vega Squadron Павел «hutji» Лашков.
Авто
Бренд Skywell показал свой первый электрический внедорожник
Фирма Skywell, которая была основана в конце минувшего года и является брендом материнской компании Sky-well New Energy Automobile Group, представила свой первый электрический внедорожник под названием BE11.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Здоровье
В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом
В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.
Футбол
Ткаченко: у Дзюбы амнистия за чемпионат мира, пусть несёт всякую чушь
Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в свой адрес.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Здоровье
Коронавирус на Украине: более сотни заболевших за сутки
На Украине коронавирус лабораторно подтверждён у 669 пациентов, за сутки число заболевших увеличилось на 120 человек.
Общество
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Транспорт
В Крыму из-за коронавируса остановлены морские перевозки пассажиров
Симферополь, 1 апреля 2020, 23:07 — REGNUM Морские пассажирские перевозки временно приостановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса в Крыму.