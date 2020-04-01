Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

Первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса был утвержден Собяниным 24 марта.
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Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.
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