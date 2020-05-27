Коронавирус

ИзвестияИзвестияВласти Москвы ужесточат масочный режим с 1 июня

С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 27 мая. В рамках дальнейшего смягчения ограничений москвичам разрешат прогулки.
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с чего всё началось
На работе, в магазинах, аптеках, в многофункциональных центрах, любых других учреждениях и в общественном транспорте москвичи должны будут дополнительно использовать перчатки, говорится
 в блоге Собянина.
РБК13:09

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Прогулки и спорт в Москве. Что надо знать

Москва 2413:50

Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе

Вечерняя Москва13:29

Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе

РИА Новости13:59

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу

РБК13:09

В Москве с 1 июня разрешены прогулки. Подробности

Моссовет13:09

Правила прогулок и спорта на свежем воздухе для москвичей. Главное

ТАСС13:27

Собянин объяснил, почему пришлось вводить правила прогулок для москвичей

РИАМО13:50
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Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации

26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора.
Sibnet Новости 05:48
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Политика

Глава МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ЛНР и ДНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил, что после установления контроля в Донбассе власти планируют устранить администрацию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:30
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Гаджеты

Huawei MatePad Pro 5G поступил в продажу в Китае по цене $747

Huawei начала продавать флагманский планшет MatePad Pro 5G в Китае.
3DNews 12:47
Политика

Меркель считает необходимым соблюдать санкции против РФ

Как писал NEWS.ru ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России во время пандемии коронавирусной инфекции неприятны.
News.ru 14:34
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Игры

Игрокам GTA V добавили возможность ездить на реальном велосипеде

В GTA V на велотренажёре пока можно ездить только в режиме одиночной игры и по трём маршрутам — 30-километровом городском Лос-Сантос, 16-километровому горному Лос-Сантос-Хиллз и 10-километровому Аламо вдоль побережья.
Популярная механика вчера в 15:35
Энергетика

Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:53
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Общество

В Москве увеличат объем оказания плановой медпомощи

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что в столице значительно увеличат объем оказания плановой медпомощи: 5 тысяч коек, перепрофилированных для больных с коронавирусом, вернут обратно.
РИА Новости 14:04
Экономика

В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами

Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 05:16
Общество

В Госдуме оценили продление ограничений в Москве до 14 июня

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль высказался насчет продления ограничений по коронавирусу в Москве до 14 июня.
Газета.Ru 14:26
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия вчера в 02:08
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Наука

В МГУ провели важные для генетики исследования с грибом шизофиллумом

Аргументы и Факты 25 мая в 04:31
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Футбол

В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах третьего этапа тестирования футболистов и сотрудников 20 клубов на коронавирус.
Советский спорт 14:45
Политика

Грызлов: представители Киева сорвали работу подгрупп контактной группы

Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
ТАСС 14:33
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш представила мини-фильм вместо отмененных гастролей

Кстати Сегодня, 27 мая, к 14.00 мини-фильм Билли Айлиш собрал уже 3 миллиона просмотров.
Российская газета 06:47
Общество

В США F-35 едва не утонул в море сразу после взлета с авианосца

В США новенький F-35 едва не утонул в море сразу после взлета с авианосца. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:01
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Наука

Выявлена причина осложнений от коронавируса

Британские ученые совместно с коллегами из США нашли ген, влияющий на высокий риск заражения COVID-19 и тяжелую форму коронавируса.
Live24 02:27
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Здоровье

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:57
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 14:31
Армия и оружие

В Киеве завели дело против вице-адмирала ЧФ России

Прокуратура уточняет, что сначала российского офицера подозревали в пособничестве ведению «агрессивной войны против Украины».
Военное дело 11:07
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Общество

Вспышки коронавируса выявили в интернатах Миллерово и Зверево

Вспышки коронавирусной инфекции зафиксированы в двух социальных учреждениях Ростовской области: психоневрологическом интернате в Зверево и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Миллерово.
Бизнес-газета 14:35
16
Общество

Начать снятие ограничений в Саратовской области могут через 2-3 дня

По словам Стрелюхина, если удастся сохранить его в ближайшие дни, то можно будет говорить о первом этапе снятия ограничений: "Очень надеемся, что в ближайшие 2-3 дня с учетом осторожного прогноза и с учетом того, что будет выполняться показатель по распространенности, будем рассматривать вопрос по первому этапу".
СаратовБизнесКонсалтинг 13:34
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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