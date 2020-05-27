Коронавирус
ИзвестияВласти Москвы ужесточат масочный режим с 1 июня
С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 27 мая. В рамках дальнейшего смягчения ограничений москвичам разрешат прогулки.
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Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИА Красная Весна 14:29
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