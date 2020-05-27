Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.

С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 27 мая. В рамках дальнейшего смягчения ограничений москвичам разрешат прогулки.

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Здоровье Критерии установления смерти от коронавируса утверждены Минздравом Методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19, утверждены Минздравом, сообщает пресс-служба ведомства. 1

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