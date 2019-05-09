Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу

В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Правила выдачи документа установят в ближайшее время. Сегодня господин Собянин расширил режим самоизоляции для жителей столицы.
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с чего всё началось
Выход из дома в Москве в ближайшие дни будет разрешен только гражданам со спецпропусками, заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте
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