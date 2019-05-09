с чего всё началось

В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Правила выдачи документа установят в ближайшее время. Сегодня господин Собянин расширил режим самоизоляции для жителей столицы.

Власти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу

Здоровье В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19 Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Общество Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".

Общество В США пожилые супруги умерли от коронавируса в один день Житель Соединенных Штатов Стивен Нэш рассказал в Twitter, что его бабушка и дед, прожившие в браке 65 лет, умерли с разницей в несколько часов после заражения COVID-19.

Общество Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.

Общество Власти утвердили перечень товаров первой необходимости Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.

Политика Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений «В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Происшествия На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.