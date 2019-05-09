Коронавирус
КоммерсантъВласти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу
В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Правила выдачи документа установят в ближайшее время. Сегодня господин Собянин расширил режим самоизоляции для жителей столицы.
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с чего всё началось
Выход из дома в Москве в ближайшие дни будет разрешен только гражданам со спецпропусками, заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.Известия13:14
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Общество
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Общество
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Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
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«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
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В Московской области не вводили комендантский час.
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В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.