Коронавирус
КоммерсантъВласти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу
В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Правила выдачи документа установят в ближайшее время. Сегодня господин Собянин расширил режим самоизоляции для жителей столицы.
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Гаджеты
Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном
Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
Общество
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Происшествия
Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя
Самолёт, выполняющий рейс Сочи — Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
Гаджеты
Опубликован рендер смартфона Redmi 9 с квадрокамерой
На просторах мировой Сети появился первый рендер нового бюджетного смартфона Redmi 9. Снимок не является официальным, его создали на основе недавней фотографии гаджета.
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечит доминирование России на море
В России принято решение об ускорении темпов проведения испытательных пусков гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты 3М22 «Циркон».
Политика
Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса
На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Общество
Режим обязательной самоизоляции в Москве вступил в силу 29 марта
Новые ограничения на передвижение, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным, начали действовать в Москве уже в воскресенье, 29 марта, сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.
Политика
Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента
«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он.
Общество
В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо
Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
Общество
В Подмосковье введён режим самоизоляции из-за коронавируса
В Московской области введён режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Политика
Британские кинематографисты представили Путина шпионом
Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Общество
Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах
Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Культура
Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий
В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake
Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Общество
В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах
Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
Космос
Гелиосфера выглядит еще более необычно, чем предполагалось
Гелиосфера имеет форму «капли», при этом ее толстая часть обращена в сторону движения Солнечной системы по галактике.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Здоровье
Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен
Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев
Наука
Как хронический стресс меняет мозг
Хронический стресс может привести и к депрессии. Уменьшенный гиппокамп чаще наблюдается у пациентов с депрессией, чем у здоровых людей.
Путешествия
В Сочи начали выселять туристов из отелей
В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
Политика
Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений
«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Технологии
Россия переходит к новой бизнес-модели по производству авиадвигателей
В России производство авиадвигателей переходит на новую бизнес-модель.