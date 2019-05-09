Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу

26 фото
В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Правила выдачи документа установят в ближайшее время. Сегодня господин Собянин расширил режим самоизоляции для жителей столицы.
Читать в источнике
Комментировать164

Подробнее о событии

Власти Москвы вводят систему спецпропусков для выхода горожан из дома

Интерфакс13:09

В мэрии Москвы предупредили граждан о выходе на улицу по спецпропускам

ТК Звезда13:04

Выход из дома в Москве в ближайшие дни разрешат по спецпропускам

Известия13:35

Без спецпропуска на улицу не выпустят. Москва перейдет на жёсткий карантин в ближайшие дни

Царьград13:20

Москвичей предупредили о введении специальных пропусков на передвижение по городу

Газета.Ru13:29

Власти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу

Коммерсантъ15:45

Москвичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома

Московский Комсомолец13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Гаджеты

Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном

Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
Faktom 10:54
Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи — Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

Московский Комсомолец 08:32
Гаджеты

Опубликован рендер смартфона Redmi 9 с квадрокамерой

На просторах мировой Сети появился первый рендер нового бюджетного смартфона Redmi 9. Снимок не является официальным, его создали на основе недавней фотографии гаджета.
OAnews 02:21
Армия и оружие

Гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечит доминирование России на море

В России принято решение об ускорении темпов проведения испытательных пусков гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты 3М22 «Циркон».
REGNUM 27 марта в 13:29
Политика

Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса

На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Вести.Ru 15:52
Общество

Режим обязательной самоизоляции в Москве вступил в силу 29 марта

Новые ограничения на передвижение, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным, начали действовать в Москве уже в воскресенье, 29 марта, сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.
Коммерсантъ 16:08
Политика

Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента

«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он.
РБК 14:26
Общество

В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо

Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
ToDay News Ufa 07:54
Общество

В Подмосковье введён режим самоизоляции из-за коронавируса

В Московской области введён режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
RT на русском 13:55
Политика

Британские кинематографисты представили Путина шпионом

Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Ревизор.ру 07:19
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Агентство Москва 03:34
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Культура

Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.
Дилетант 10:02
Гаджеты

Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake

Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
CyberSport.ru вчера в 04:44
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Общество

В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах

Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
РИА Новости 02:47
Космос

Гелиосфера выглядит еще более необычно, чем предполагалось

Гелиосфера имеет форму «капли», при этом ее толстая часть обращена в сторону движения Солнечной системы по галактике.
AstroNews.ru 16:27
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru 00:14
Здоровье

Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
ToDay News Ufa 15:56
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Наука

Как хронический стресс меняет мозг

Хронический стресс может привести и к депрессии. Уменьшенный гиппокамп чаще наблюдается у пациентов с депрессией, чем у здоровых людей.
Популярная механика 10:50
Путешествия

В Сочи начали выселять туристов из отелей

В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
Lenta.ru вчера в 09:30
Политика

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Технологии

Россия переходит к новой бизнес-модели по производству авиадвигателей

В России производство авиадвигателей переходит на новую бизнес-модель.
Дни24 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное