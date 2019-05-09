В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Правила выдачи документа установят в ближайшее время. Сегодня господин Собянин расширил режим самоизоляции для жителей столицы.

Власти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу

Гаджеты Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.

Гаджеты Опубликован рендер смартфона Redmi 9 с квадрокамерой На просторах мировой Сети появился первый рендер нового бюджетного смартфона Redmi 9. Снимок не является официальным, его создали на основе недавней фотографии гаджета.

Общество В Подмосковье введён режим самоизоляции из-за коронавируса В Московской области введён режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Политика Британские кинематографисты представили Путина шпионом Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.

Общество Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Культура Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.

Общество Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.

Общество В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.

Космос Гелиосфера выглядит еще более необычно, чем предполагалось Гелиосфера имеет форму «капли», при этом ее толстая часть обращена в сторону движения Солнечной системы по галактике.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Здоровье Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.

Наука Как хронический стресс меняет мозг Хронический стресс может привести и к депрессии. Уменьшенный гиппокамп чаще наблюдается у пациентов с депрессией, чем у здоровых людей.

Путешествия В Сочи начали выселять туристов из отелей В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.