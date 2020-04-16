Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваВласти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
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с чего всё началось

В Москве аннулировали цифровые пропуска для индивидуальных предпринимателей

Вечером 16 апреля Баталову пришло письмо о том, что его пропуск «автоматически восстановлен и не требует повторного получения». Позже в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что восстановили 220 тысяч ранее аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей.
Дождь08:52

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Обнуленцы. Почему тысячам ИП аннулировали пропуска, и как они из-за этого пострадали

Дождь15:51

Москвичам разъяснили причины аннулирования пропусков для передвижения по городу

Lenta.ru07:07

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

Вечерняя Москва12:01

Власти Москвы восстановили 220 тыс. аннулированных ранее цифровых пропусков ИП

ТАСС11:48

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

Говорит Москва11:51

Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию электронных пропусков

Эхо Москвы11:16

Власти столицы восстановили 220 тысяч аннулированных ранее пропусков ИП

Москва 2412:27
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Экономика

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Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
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Происшествия

Что грозит спортсмену, который ответил матами мэру Новокузнецка

Мэр Новокузнецка накануне вечером лично просил горожан не нарушать постановление и оставаться дома.
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Общество

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира

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Экономика

В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб

Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
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В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

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Мединский исключен из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
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Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву

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Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

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Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможных датах возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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