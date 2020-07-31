По его данным, сегодня только около трети жителей носят маски в общественных местах, в мае их было более 90%. Корреспонденты РБК сообщали, что в последнее время в сетевых магазинах сотрудники контролируют ношение посетителями защитных масок более тщательно и в случае необходимости просят их надеть.

с чего всё началось

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования. Об этом РБК сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, москвичи в соблюдении масочного режима расслабились.

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