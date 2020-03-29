Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Читать в источнике
Комментировать272

Подробнее о событии

Власти Москвы определят меры за нарушение введенных из-за коронавируса ограничений

ТАСС14:48

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

РБК13:59

Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве установят в ближайшие дни

Москва 2415:43

В мэрии Москвы рассказали Лайфу о санкциях за нарушения предписаний об изоляции

Life.ru14:03

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Lenta.ru15:26

Меры за нарушение ограничений в Москве определят в ближайшие дни

RT на русском16:09

Меры за нарушение ограничений для москвичей установят в ближайшие дни

Известия14:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Армия и оружие

ВСУ за сутки 16 раз нарушили перемирие в ДНР

Украинские боевики за сутки 16 раз нарушили «режим тишины», обстреляв территорию ДНР.
ИА Новороссия 03:31
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Армия и оружие

Гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечит доминирование России на море

В России принято решение об ускорении темпов проведения испытательных пусков гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты 3М22 «Циркон».
REGNUM 27 марта в 13:29
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи — Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Агентство Москва 03:34
Общество

В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах

Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
РИА Новости 02:47
Общество

Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина

В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Коммерсантъ 15:07
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Общество

В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце

Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Официальный сайт Череповца 15:14
Общество

В Курской области ужесточаются меры борьбы с коронавирусом

Губернатор Курской области Роман Старовойт ввёл с понедельника, 30 марта, дополнительные меры по предупреждению распространения в Соловьином крае нового коронавируса.
Kurskcity.ru 15:35
Хоккей

У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус

Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
REGNUM 16:08
Происшествия

В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
REGNUM 12:31
Общество

В Подмосковье усилили режим самоизоляции

Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья.
Коммерсантъ 14:44
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор 14:14
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Религия

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

РБК 06:38
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 27 марта в 04:04
Космос

Детекторы LIGO и Virgo приостановили работу из-за коронавируса

N+1 27 марта в 15:29
Общество

В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина

На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
ToDay News Ufa 07:44
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Армия и оружие

В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России

Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.
Профиль 13:08
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Общество

В Калининградской области собираются ввести ограничения по примеру Москвы

В Калининградской области планируют принять дополнительные ограничительные меры, как в Москве.
Калининград.Ru 15:29
Общество

«Медуза»: мэрия Москвы будет контролировать передвижение горожан с помощью QR-кодов

Жителям Москвы выдадут QR-коды, которые станут пропусками для выхода из дома, рассказал «Медузе» источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:45
Общество

Движение автотранспорта в Москве не будет ограничено

"Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.
Интерфакс 14:07
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное