Коронавирус
ВедомостиВласти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Временно закрываются кружки «Московское долголетие». 24 марта правительство поручило регионам России закрыть кинотеатры, развлекательные центры и запретить кальяны в ресторанах и кафе, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ограничения для стоматологий на федеральном уровне не вводились.
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Политика
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Общество
Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
Футбол
Мэр Бергамо: «Матч „Аталанта“ — „Валенсия“ стал биологической бомбой»
Мэр Бергамо Джорджио Гори поделился мнением о влиянии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» на распространение коронавируса в Италии и Испании.
Энергетика
Прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на бензин в России.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Экономика
Росстат зафиксировал рост инфляции
Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Общество
Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле
Авто
АвтоВАЗ модернизировал производство
Руководители отечественного автомобильного концерна АВТОВАЗ рассказали об обновлении имеющихся мощностей, проведенном в 2019 году.
Политика
Путин: Меры против коронавируса в России дадут результат, если мы проявим сплочённость
Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты в России по противодействию коронавирусу, дадут результат, если граждане проявят сплочённость: если государство и всё российское общество будут действовать вместе.
Кино
Что смотреть на карантине: Райан Джонсон и Эдгар Райт поделились списком рекомендаций
Чтобы помочь самоизолировавшимся скоротать время, портал Letterboxd призвал известных деятелей кино поделиться списками своих любимых фильмов.
Кино
Меган Маркл может озвучить персонажа «Симпсонов»
Армия и оружие
Боевые возможности гаубицы «Мста-С» калибра НАТО показали на видео
На полигоне Старатель в Нижнем Тагиле ближневосточным заказчикам впервые показали в деле самоходную гаубицу "Мста-С" так называемого "натовского" калибра 155 мм.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Общество
Винокур рассказал о самочувствии госпитализированного Лещенко
Здоровье
В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
Политика
Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса
Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Эксперты составили рейтинг бюджетных автомобилей, способных без поломок преодолеть свыше 400 тысяч километров.
Происшествия
В Туле две женщины заразились коронавирусом после контактов с больными
Две жительницы Тулы, у которых диагностирован коронавирус, не выезжали за рубеж и заразились после контакта с заболевшими, сообщает в среду облправительство.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Общество
Польша получила возможность влиять на «Северный поток-2»
Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе.
Политика
Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию
По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
Здоровье