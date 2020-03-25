Коронавирус

ВедомостиВедомостиВласти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Временно закрываются кружки «Московское долголетие». 24 марта правительство поручило регионам России закрыть кинотеатры, развлекательные центры и запретить кальяны в ресторанах и кафе, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ограничения для стоматологий на федеральном уровне не вводились.
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Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты в России по противодействию коронавирусу, дадут результат, если граждане проявят сплочённость: если государство и всё российское общество будут действовать вместе.
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