Коронавирус

ИзвестияИзвестияВыход из дома в Москве в ближайшие дни разрешат по спецпропускам

Выход из дома в Москве в ближайшие дни будет разрешен только гражданам со спецпропусками, заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
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Власти Москвы вводят систему спецпропусков для выхода горожан из дома

Интерфакс13:09

В мэрии Москвы предупредили граждан о выходе на улицу по спецпропускам

ТК Звезда13:04

Выход из дома в Москве в ближайшие дни разрешат по спецпропускам

Известия13:35

Без спецпропуска на улицу не выпустят. Москва перейдет на жёсткий карантин в ближайшие дни

Царьград13:20

Москвичей предупредили о введении специальных пропусков на передвижение по городу

Газета.Ru13:29

Власти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу

Коммерсантъ15:45

СМИ сообщили подробности о спецпропусках для москвичей

Московский Комсомолец17:11
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Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Lenta.ru 17:28
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 16:29
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Экономика

Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей

Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.
Московский Комсомолец 05:12
Общество

В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 14:05
Общество

Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

На 67-м году жизни скончался бывший председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Эхо Москвы 08:15
Здоровье

Врачи установили время сохранения в организме коронавируса

Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.
Shraibikus News 16:37
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Волейбол

Чемпионаты РФ по волейболу завершены досрочно, победители определены

В субботу Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов России из-за распространения коронавируса и распределила итоговые места команд по результатам предварительного этапа.
РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Авто

В США идеальный универсал ВАЗ-2102 продали за 1,4 млн рублей

За автомобиль 1978 года выпуска в идеальном состоянии новый владелец заплатил 18 295 долларов или около 1,43 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс 26 марта в 00:07
Здоровье

В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Российская газета 05:47
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 08:36
Культура

Британские кинематографисты представили Путина шпионом

Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Ревизор.ру 07:19
Экономика

Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР

Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
Высокогорские вести вчера в 07:53
Шоу-бизнес

«Никого не впускает»: сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

РИА Новости 18:19
Общество

В России с 1 апреля начнутся дополнительные выплаты на детей до 3 лет

Срок начала выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно перенесен с 1 июля на 1 июня.
Сайт города Армавира 11:25
Здоровье

Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
News.ru 11:40
Экономика

Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 17:45
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.
Вести.Ru 17:26
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru 16:33
Шоу-бизнес

Полина Гренц решила покинуть шоу «Холостяк»

Прошлая серия проекта завершилась интригой: шоу покинула одна из фавориток холостяка — Барбара Пино, но вместе с ней таинственным образом исчез и Антон.
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Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Политика

Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Интерфакс 14:53
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Evo-rus.com вчера в 04:45
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
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Космос

Роскосмос планирует запатентовать «космический маяк»

Предполагается, что космический аппарат будет запускаться к планетам, которые специалисты планируют исследовать, сообщает РИА «Новости».
Портал Поиск 06:47
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Футбол

Кассано: «Месси лучше Марадоны»

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано сравнил Лионеля Месси и легендой аргентинского футбола Диего Марадоной.
Евро-футбол.ру 15:50
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