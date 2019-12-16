Общество
Газета.RuВласти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии. Уточняется, что схема содержит в себе перспективы накопления, обработки и утилизации отходов в ближайшие десять лет, то есть до конца 2029 года.
Читать в источнике
Оценить1539
с чего всё началось
Москва за десять лет вывезет больше 15 млн тонн мусора в Калужскую область и около 9 млн тонн — во Владимирскую, следует из проекта столичной территориальной схемы, опубликованной на сайте мэрии (.pdf).Коммерсантъ03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Владимирской области заявили, что ввоз мусора из Москвы не предусмотрен схемой
ТАСС14 декабря в 03:59
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Политика
Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена
По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.
Футбол
России впервые за 18 лет не будет на жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Кстати, россияне дважды выигрывали Кубок УЕФА (сейчас это Лига Европы): ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м.
Политика
В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского
В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына
Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Теннис
В договорных матчах подозревают 135 теннисистов
135 теннисистов подозревают в проведении договорных матчей, среди них — теннисист из топ-30 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Welt.
Политика
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии
Авто
Skoda начала производство кроссовера Karoq в Нижнем Новгороде
Skoda открыла серийное производство компакт-кроссовера Karoq в Нижнем Новгороде.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва
Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
Армия и оружие
Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений
США продают Турции нефть, захваченную на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Спорт
Минспорта РФ не допустило детей из ЛНР до соревнований в России
Известный военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщил о вопиющей ситуации, произошедшей на соревнованиях в Смоленске по отношению к детям-спортсменам с Донбасса.
Здоровье
Метформин от диабета вызывает опухоли и может провоцировать рак
Популярное в западных странах лекарство от сахарного диабета метформин может вызывать образование опухолей и способствовать развитию рака.
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат новыми бесшумными автоматами
Российские подразделения спецназа будут вооружены новыми практически бесшумными автоматами с высокой огневой мощью.
Политика
Турция может признать геноцид индейцев в США
Интернет
Продвижение Chrome 79 на Android привело к массовой потере данных
В связи с багом во время продвижения Chrome 79 мобильные приложения лишились доступа к файлам, которые до этого сберегались в localStorage и WebSQL.
Футбол
Роман Шаронов покинул пост тренера «Рубина»
Роман Шаронов покинул пост тренера казанского "Рубина", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
Посол ЕС в России объяснил поддержку Украины в вопросе транзита газа
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер объяснил, почему Брюссель настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.