Общество

Газета.RuГазета.RuВласти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии. Уточняется, что схема содержит в себе перспективы накопления, обработки и утилизации отходов в ближайшие десять лет, то есть до конца 2029 года.
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с чего всё началось
Москва за десять лет вывезет больше 15 млн тонн мусора в Калужскую область и около 9 млн тонн — во Владимирскую, следует из проекта столичной территориальной схемы, опубликованной на сайте мэрии (.pdf
).
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