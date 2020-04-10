Экономика
Москва 24Власти Москвы выделят 25 млрд рублей на поддержку бизнеса
Столичный бизнес получит поддержку на 25 миллиардов рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс экономической политики и земельно-имущественных отношений.
Читать в источнике
Оценить144
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве на поддержку бизнеса в связи с коронавирусом выделят 25 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 07:13
Столичные власти выделят 25 миллиардов рублей на поддержку городского бизнеса
Вечерняя Москвавчера в 07:03
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда вчера в 18:29
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Общество
В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки
За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:02
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Общество
Спрогнозировано скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом
Ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев спрогнозировал скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 00:35
Футбол
Гамула: «Наверное, Карпин будет „стрелять“, пока не родится сын»
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поздравил главного тренера донской команды Валерия Карпина с рождением второй дочери, которая появилась на свет в браке с Дарьей.
Sport24.ru вчера в 12:17
Общество
Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Напомним, накануне диагноз подтвердился сразу у четырех человек. Они изолированы в инфекционные стационары, получают лечение.
Кузбасс вчера в 00:27
Общество
В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru вчера в 04:40
Общество
В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса
Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы вчера в 15:54
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Piter.tv вчера в 01:37
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Происшествия
В Подмосковье горит склад на площади 2000 «квадратов»
Газета.Ru вчера в 23:52
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС вчера в 11:58
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 09 апреля в 05:13
Здоровье
Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия
Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
Общество
В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
ТАСС вчера в 09:03
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru вчера в 18:09
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Vprognoze.ru 09 апреля в 22:17
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о шансах 40-летних невест выйти замуж
Гостями одного из выпусков передачи стали две 40-летние дамы, мечтающие обрести свое семейное счастье.
OvideO.ru вчера в 09:52
Армия и оружие
Индийская армия ответила тяжелой артиллерией на обстрел из Пакистана
Индийская сторона открыла ответный огонь на неспровоцированный артобстрел пакистанской армии.
ИА Красная Весна вчера в 17:07
Религия
Православные верующие встретят Лазареву субботу
Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
РИА Новости вчера в 17:27
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде в Ростовской области во время войны
Главное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о геноциде по результатам проверки архивных данных, сообщила 9 апреля пресс-служба ведомства.
Право.ру 09 апреля в 12:19
Энергетика
В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти
По словам Нале, в течение нескольких лет производство нефти в Мексике падало, и правительство за последние полтора года затратило много усилий, «как человеческих, так и экономических», чтобы преломить ситуацию и нарастить добычу нефти.
ИА Красная Весна вчера в 21:52
Кино
HBO запустит стриминговый сервис без нового эпизода сериала «Друзья»
Запуск стримингового сервиса HBO Max состоится без специального выпуска сериала "Друзья", премьера которого должна была стать одним из главных событий.
Life.ru 00:21
Кино
Умер актер из сериала «Лексс» Дитер Лазер
Дни24 вчера в 06:34
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line вчера в 12:00