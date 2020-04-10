Экономика
Москва 24Власти Москвы выделят 25 млрд рублей на поддержку бизнеса
Столичный бизнес получит поддержку на 25 миллиардов рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс экономической политики и земельно-имущественных отношений.
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Столичные власти выделят 25 миллиардов рублей на поддержку городского бизнеса
Вечерняя Москвавчера в 07:03
В Москве на поддержку бизнеса в связи с коронавирусом выделят 25 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 07:13
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Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Общество
За сутки в России выявили 1459 новых случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Известия 09 апреля в 05:18
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах.
Российская газета 04:15
Футбол
Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020
Власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году, заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов.
News.ru 02:12
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Здоровье
В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек
Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома
Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома, сообщил в пятницу губернатор Вадим Шумков.
РИА Новости вчера в 16:47
Космос
В Сети появилось видео с парящими над поверхностью Луны НЛО
На видео запечатлена поверхность спутника Земли, над которой то появляются, то исчезают неопознанные летающие объекты.
Дни24 09 апреля в 11:50
Происшествия
Пожар в колонии в Ангарске потушен
Пожар в колонии в Ангарске Иркутской области потушен, сообщили городские власти 11 апреля.
Известия 02:54
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Общество
В Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса
Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек.
ТАСС 03:47
Общество
В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
РБК 03:08
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv 09 апреля в 07:52
Здоровье
В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течении последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок.
ИА Красная Весна 02:04
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Здоровье
Коронавирус ещё у одного крымчанина подтвердился только на 10 день
У вновь выявленного заболевшего коронавирусом крымчанина положительный результат теста был лишь на 10 день болезни.
Крым 24 03:40
Киберспорт
Fng после поражения от HellRaisers: «Очень тупо проиграли»
Капитан Gambit Esports Артем Fng Баршак после поражения от HellRaisers на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship заявил, что команда глупо уступила оппоненту.
CyberSport.ru вчера в 17:08
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
Политика
США введут санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан
Дональд Трамп подписал указ о санкциях против стран, которые отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан из США.
НТВ 03:19
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Политика
В башкирском Салавате назначен новый и.о. главы администрации
Отмечается, что депутаты Совета поддержали эту кандидатуру и назначили Игоря Миронова и.о. главы администрации города.
REGNUM 03:31
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Здоровье
Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников
В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.
Live24 01:59