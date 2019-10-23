Предыдущий рекорд по расходам на программу был поставлен в 2017 году. Тогда затраты на «Мою улицу» составили 42,2 млрд руб.

с чего всё началось

Изначально "Моя улица" была рассчитана до 2018 года, однако в 2017 году вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.

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