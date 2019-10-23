Общество

РБКРБКВласти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

Изначально "Моя улица" была рассчитана до 2018 года, однако в 2017 году вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.
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с чего всё началось

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

Предыдущий рекорд по расходам на программу был поставлен в 2017 году. Тогда затраты на «Мою улицу» составили 42,2 млрд руб.
РБК00:00

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Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

РБК00:00

Власти Москвы потратят на программу «Моя улица» 107 млрд рублей

Ведомости01:54

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

Говорит Москва00:56

Столичные власти выделяют рекордную сумму на программу «Моя улица»

Эхо Москвы03:03

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

Моя Москва.онлайн03:24

РБК: на программу «Моя улица» в Москве выделят рекордные 45,5 млрд рублей

Дождь02:38

Свыше 107 млрд направит Москва на программу «Моя улица» до 2022 года

REGNUM03:22
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Экономика

Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов

Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Говорит Москва 02:57
Политика

Уволен глава департамента соцзащиты Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна.
RT на русском 02:45
Экономика

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Ранее Минэкономразвития обещало рост реальных доходов во втором полугодии на 1%. Оценка Росстата по третьему кварталу позволит выйти на прогнозируемые значения годового показателя реальных доходов населения, если в четвертом квартале показатель вновь не уйдет в минус.
РБК вчера в 17:00
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Происшествия

Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан

Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
REGNUM 02:54
Политика

В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции

В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать противоречивый законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения.
Российская газета 03:46
Армия и оружие

Песков пригрозил несогласным курдам «катком турецкой армии»

17 октября Вашингтон и Анкара условились временно прекратить огонь, чтобы позволить курдам покинуть приграничные территории, а к 23 октября США заявили о выводе всех курдских формирований из 30-километровой зоны безопасности, несмотря на ранее высказанное несогласие курдов с ее созданием.
Известия 03:14
Киберспорт

В Dota 2 вышла сокровищница с редкими сетами на Clinkz и Dark Willow

CyberSport.ru 02:00
Происшествия

В СК возбудили дело по факту гибели рабочих на руднике в Норильске

ТК Звезда 02:33
Армия и оружие

Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД

Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Здоровье

Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака

Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
ФедералПресс 00:47
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Гаджеты

Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

ITZine.ru вчера в 09:00
Экономика

Госдума вновь приостановила выплаты по советским вкладам

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о приостановке выплат по советским вкладам.
TatCenter 01:27
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Ведомости вчера в 17:06
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Общество

Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Общество

Правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР

«Нафтогаз Украины» должен поставлять газ ДНР и ЛНР без учёта долгов, сказано в постановлении №875 от 12 октября 2019 года, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.
REGNUM 01:27
Футбол

Льву Яшину исполнилось бы 90 лет

Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.
БелРос ТВ вчера в 07:04
Кино

Мединский представил «доску позора» российского кино

Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Авто

Стартовали продажи самого дешевого кроссовера от Toyota

В дилерских центрах Toyota в Китае начались продажи самого бюджетного кроссовера этой марки — модели Yaris LX.
Московский Комсомолец Ямал 21 октября в 08:30
Экономика

Россияне увеличили потребление красной икры на 22%

Потребление красной икры россиянами с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 22%, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK, отслеживающей ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств в РФ Доля семей, которые хотя бы один раз в течение год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%.
Коммерсантъ 02:03
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов

Российская газета вчера в 17:16
Армия и оружие

В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США

Журналистская правда вчера в 06:35
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию досрочно

Если человек не может найти работу, он может выйти на пенсию на два года раньше.
МордовМедиа 20 октября в 05:30
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