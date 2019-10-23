Предыдущий рекорд по расходам на программу был поставлен в 2017 году. Тогда затраты на «Мою улицу» составили 42,2 млрд руб.

с чего всё началось

Улица без конца Инициированная московской мэрией в 2015 году программа комплексного благоустройства "Моя улица" включает в себя обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм.

Общество Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.

Происшествия Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.

Общество Визитку Путина продают за два миллиона рублей На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Армия и оружие В Турции пока не видят необходимости в новой операции в Сирии Турция не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию, говорится в сообщении минобороны страны.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава приняла участие в обнаженной фотосессии 34-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии, снимки из которой опубликовала в своем микроблоге.

Экономика Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы.

Происшествия Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Происшествия Мать погибшего футболиста: участок, где был сын, распустили в отпуск Мать погибшего после задержания футболиста черняховского "Прогресса" Ивана Вшивкова Ольга рассказала о том, что случилось с полицейскими после того, как инцидент приобрел огласку в СМИ, передает Sport24.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Происшествия Владелица фирмы в Польше выбросила на улицу умирающего украинца Владелица польской фирмы по производству гробов выбросила на улицу умирающего выходца с Украины.

Кино В сети появился трейлер новых «Звездных войн» В интернете появился трейлер девятого эпизода известной фантастической саги «Звездные войны».

Политика Путин заявил о намерении наращивать российское присутствие в Африке В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия–Африка.

Происшествия Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.

Единоборства Соперник Волкова по турниру UFC в Москве дос Сантос снялся с боя В главном поединке турнира Ultimate Fighting Championship в Москве Александр Волков должен был встретиться с Джуниором дос Сантосом, но бразилец отказался от боя с россиянином из-за проблем со здоровьем.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Происшествия В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом Таксист в Москве не пропустил автомобиль "скорой помощи" с включенными световыми спецсигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.

Общество Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Гаджеты Lenovo представила моноблок IdeaCentre A540 на российском рынке Китайская компания Lenovo презентовала на российском рынке новый моноблок, который получил название IdeaCentre A540.

Экономика Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.

Шоу-бизнес Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.