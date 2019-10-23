Общество
РБКВласти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
Улица без конца Инициированная московской мэрией в 2015 году программа комплексного благоустройства "Моя улица" включает в себя обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм.
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с чего всё началось
Предыдущий рекорд по расходам на программу был поставлен в 2017 году. Тогда затраты на «Мою улицу» составили 42,2 млрд руб.РБК00:00
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Общество
Житель Петербурга продает старую визитку Путина за 2 млн рублей
Есть и автографы президента России. Их цена составляет от 50 тыс. рублей и выше. Визитки путина есть и у медиаменеджеров Петербурга.
RuNews24.ru 04:12
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Происшествия
В «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились сотрудники
У сотрудников гипермаркета «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге выявлена острая кишечная инфекция.
РБК 21 октября в 13:16
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Здоровье
Детское отделение хирургии закрыли в больнице № 40 Нижнего Новгорода
Экстренную хирургическую помощь юным автозаводцам будут оказывать в лечебном учреждении Сормовского района Детское отделение хирургии больницы № 40 Нижнего Новгорода частично перевели в больницу "Айболит", сообщает Министерство здравохранения Нижегородской области.
Pro Город НН вчера в 09:58
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК вчера в 19:26
Политика
Путин заявил, что ОАЭ заинтересованы в проектах России и Египта
Владимир Путин, глава России, отметил заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в совместных проектах РФ и Египта.
NewInform 04:24
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Армия и оружие
Турция объявила о приостановке операции в Сирии
Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
РИА Новости 04:46
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
В английском городе Грейс, графство Эссекс, нашли грузовик с 39 трупами.
Lenta.ru 05:13
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание и выложила новые фото.
ToDay News Ufa 05:15
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол
Оздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»
Матч ТВ 03:26
Политика
В МИДе назвали выгоду Киева от признания Крыма территорией России
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал выгоду Украины от того, что власти страны признают Крымский полуостров территорией России.
Капитал страны вчера в 14:57
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Кино
Эмилию Кларк расстроила критика «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале "Игра престолов", отреагировала на негативные отзывы о концовке шоу.
Газета.Ru вчера в 04:46
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия вчера в 14:39
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Армия и оружие
Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
RT на русском вчера в 16:03
Происшествия
На полигон в Шиесе под охраной ОМОН приехали бензовозы
ОМОН примерно около 30 человек, может больше. Выезд на дорогу со стороны Виледи закрыт полицией.
ЗакC.Ру 03:07
Экономика
Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства
В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.
РБК вчера в 16:03
Футбол
«Зенит» на выезде встретится с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 04:46
Армия и оружие
В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ
В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.
Росбалт вчера в 05:37
Общество
Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 04:25