Предыдущий рекорд по расходам на программу был поставлен в 2017 году. Тогда затраты на «Мою улицу» составили 42,2 млрд руб.

с чего всё началось

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