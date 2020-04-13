Общество
РБКВласти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу. В штабе указали, что атака шла в том числе из-за рубежа.
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Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав.
РБК 07:31
Общество
Роспотребнадзор разъяснил пользу лимона и чеснока при коронавирусе
Что касается цитрусовых, чеснока или имбиря, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство.
ИА Городские вести. Волгоград 07:02
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Транспорт
В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву
"С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.
Газета.Ru 06:39
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 07:30
Общество
Кондратьев разрешил ездить на авто шесть часов в сутки
В Краснодарском крае разрешили ездить на автомобилях с 10.00 до 16.00, никакого пропуска для этого не требуется.
СочиСтрим 07:33
Общество
Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин
Власти закрывают Киево-Печерскую лавру на карантин, поскольку число зараженных коронавирусом насельников превысило 90.
ФедералПресс 06:43
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
В России за последние сутки выявили 2558 случаев заболевания COVID-19 в 62 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:45
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
ЦБ рекомендовал коммерческим банкам лишать премий сотрудников, которые при оформлении услуг вводят клиентов в заблуждение, говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора.
Ведомости 06:50
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине
Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора».
Forbes 02:39
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Экономика
Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru 03:55
Общество
Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19
Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру.
REGNUM 07:41
Здоровье
Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев
На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
Украина.ру 11 апреля в 03:05
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
Церковь отправила малоимущих на паперть за «горсткой крупы»
Позже, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он дал пояснения, почему посоветовал малоимущим поправлять свое положение горстью крупы.
Infox.ru 06:22
Транспорт
В Москве начали оформлять спецпропуска для поездок на транспорте
Напомним, как писал сайт kp.ru, для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции в столице ввели специальные цифровые пропуска для поездок по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах.
Комсомольская правда вчера в 18:20
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Происшествия
В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки
Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
Общество
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в среднем рост числа заразившихся коронавирусом в России составляет порядка 17-18% в сутки, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития.
РИА Новости 06:08
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15