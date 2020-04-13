Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу. В штабе указали, что атака шла в том числе из-за рубежа.

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Транспорт В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву "С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.

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Общество Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин Власти закрывают Киево-Печерскую лавру на карантин, поскольку число зараженных коронавирусом насельников превысило 90. 2

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Экономика Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5% Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,3K

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Транспорт В Москве начали оформлять спецпропуска для поездок на транспорте Напомним, как писал сайт kp.ru, для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции в столице ввели специальные цифровые пропуска для поездок по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. 1,9K

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