с чего всё началось

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. «Прогулочный режим» в тестовом формате начнет действовать в столице с 1 июня.

Общество Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. 5

Общество В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса. 200

Общество В Челябинской области продлят режим повышенной готовности Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня. 9

Экономика Заявки по безработице в США вновь превысили 2 миллиона Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе превысило 2 миллиона человек десятую неделю подряд на фоне сокращений рабочих мест государственными и местными органами власти США, чьи бюджеты были пострадали в результате пандемии COVID-19 и более массовых увольнений в частном секторе, передает Reuters. 5

Биатлон Польховский оценил идею Драчева совместить пост главы СБР и тренера Ранее Драчев заявил РИА Новости, что он с большим удовольствием совмещал бы свой действующий пост с должностью главного тренера сборной России. 1

Политика Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД России, потребовав объективно оценивать события истории ХХ века.

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился сын Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей. 296

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1K

Шоу-бизнес Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье. 27

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 501

Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. 26

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 1

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 255

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. 397

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 46