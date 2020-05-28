Коронавирус
КоммерсантъВласти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. «Прогулочный режим» в тестовом формате начнет действовать в столице с 1 июня.
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с чего всё началось
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту столицы, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку.РБК10:23
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Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Общество
Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
Общество
В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня
До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
Общество
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Экономика
Заявки по безработице в США вновь превысили 2 миллиона
Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе превысило 2 миллиона человек десятую неделю подряд на фоне сокращений рабочих мест государственными и местными органами власти США, чьи бюджеты были пострадали в результате пандемии COVID-19 и более массовых увольнений в частном секторе, передает Reuters.
Вести.Ru 10:38
Здоровье
Минздрав рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус
Всех младенцев необходимо тестировать на коронавирус при рождении, говорится в новых рекомендациях Минздрава.
Новая газета 08:10
Биатлон
Польховский оценил идею Драчева совместить пост главы СБР и тренера
Ранее Драчев заявил РИА Новости, что он с большим удовольствием совмещал бы свой действующий пост с должностью главного тренера сборной России.
РИА Новости 07:29
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
Политика
Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века
Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД России, потребовав объективно оценивать события истории ХХ века.
Взгляд.ру 10:20
Общество
«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей
URA.Ru вчера в 06:51
Кино
Создатели «Пацанов» представили два новых постера второго сезона
Popcornnews.ru 07:00
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Игры
Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
Актуальные Новости 08:40
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Происшествия
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
Шоу-бизнес
Александр Цекало: «Мы любим с Даришей друг друга и занимаемся сексом»
В первом выпуске своего проекта «Сериаlist» Цекало сравнивает просмотр сериалов с занятием сексом. Продюсер приводит в пример свою семью.
Территория новостей 03:13
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 26 мая в 11:52
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:22
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39