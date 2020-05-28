Коронавирус

ВедомостиВедомостиВласти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, говорится в сообщении мэрии.
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с чего всё началось
На сайте мэрии Москвы опубликовали
 карту столицы, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку.
РБК10:23

Подробнее о событии

График прогулочных дней для жителей каждого дома стал доступен горожанам на официальном сайте мэра Москвы

Агентство Москва11:15

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

RT на русском11:24

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

РБК10:23

Власти Москвы запустили интерактивную карту прогулок

Известия10:48

Обнародована карта для прогулок в Москве

Lenta.ru10:26

Расписание прогулок для москвичей представят в виде интерактивной карты

Москва 2409:26

Жители столицы могут узнать график прогулок на портале мэра Москвы

Вечерняя Москва10:53
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Москва 24 05:51
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Газета.Ru 11:23
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

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Ведомости вчера в 16:50
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РИА Новости 12:19
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Вести.Ru вчера в 10:42
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
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Общество

Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок.
РБК 10:15
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Общество

В Москве возобновляют плановую госпитализацию

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Коммерсантъ 12:10
Игры

В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
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Установили вред электронных сигарет для здоровья полости рта

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Размышляя о будущем республик ЛНР и ДНР в желаемом для Украины ключе, Кулеба предположил, что Киеву удастся восстановить контроль над границей с Россией, вывести вооруженные формирования и ликвидировать администрацию республик.
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Lenta.ru 06:57
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Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии

Швидер подчеркнул, что среди поляков блуждает русофобия, мнение об иррациональной угрозе и иные страхи в отношении России.
ToDay News Ufa вчера в 12:24
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Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
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Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
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Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

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Петр Ян встретится с Жозе Альдо

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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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Японская журналистка рассказала о своем лечении в московской больнице

Историю лечения легочного заболевания в московской больнице рассказала японская журналистка Асука Токуяма, 28 мая сообщает JB Press.
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Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
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Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

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