Коронавирус
ВедомостиВласти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, говорится в сообщении мэрии.
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с чего всё началось
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту столицы, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку.РБК10:23
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