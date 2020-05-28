с чего всё началось

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, говорится в сообщении мэрии.

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 98

Происшествия В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг. 8

Экономика МВФ допускает падение мирового ВВП более чем на 3% Международный валютный фонд считает, что мировая экономика может сократиться более чем на 3%, предполагаемых ранее.

Общество Названы условия открытия парикмахерских в Москве При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. 116

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Происшествия Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь". 98

Общество Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок. 44

Общество В Москве возобновляют плановую госпитализацию Больницы Москвы с 1 июня начнут оказывать плановую медицинскую помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Игры В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5 Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее. 1

Общество В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. 8

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую сровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.

Политика В МИД Украины сообщили о планах ликвидировать ДНР и ЛНР Размышляя о будущем республик ЛНР и ДНР в желаемом для Украины ключе, Кулеба предположил, что Киеву удастся восстановить контроль над границей с Россией, вывести вооруженные формирования и ликвидировать администрацию республик. 1,4K

Политика Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии Швидер подчеркнул, что среди поляков блуждает русофобия, мнение об иррациональной угрозе и иные страхи в отношении России. 59

Политика В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию. 542