Коронавирус
ВедомостиВласти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, говорится в сообщении мэрии.
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Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport 15:00
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Экономика
BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса
Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Boston Consulting Group, который есть в распоряжении RNS.
Rambler News Service 17:02
Футбол
АПЛ объявила о возобновлении сезона с 17 июня
На сегодняшнем собрании клубов АПЛ было принято решение о дате возобновления сезона.
Sports.ru 13:12
Общество
Собянин оценил возможность открытия фитнес-центров и парикмахерских
Сергей Собянин призвал не забегать вперед, отвечая на вопрос о возможности открытия фитнес-клубов и парикмахерских в городе.
Москва 24 09:46
Происшествия
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
"Урал" перевёл Меркулова в дубль из-за возможного ухода игрока Президент "Урала" сообщил, что Меркулов до конца сезона будет играть за "Урал-2" Президент "Урала" Иванов рассказал о будущем защитника Меркулова, которого связывают с переходом в "Рубин"
Metaratings 05:24
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов
Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
Известия 14:19
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Путешествия
Япония заплатит туристам по $185 за каждый день пребывания в стране
Предполагается, что такие субсидии покроют до половины расходов туристов во время их пребывания в Японии.
Новые Известия вчера в 10:38
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
REGNUM 02:47
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion 13:07
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Здоровье
В Москве уровень смертности от COVID-19 составляет 1,4%
Оказалось, что истинное превышение смертности в апреле 2020 года составляет 1753 случая.
Вечерняя Москва 08:17
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
Здоровье
Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс
Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
Эхо Москвы 11:26
Армия и оружие
В Китае назвали Польшу «американским прихвостнем»
Пекин, 28 мая 2020, 22:27 — REGNUM Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «американским прихвостнем» и главным инструментом США в борьбе с Россией.
REGNUM 15:27
Космос
Массу ближайшей к Земле экзопланеты точно измерили
ТАСС Наука 26 мая в 10:17
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17