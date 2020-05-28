Коронавирус

ВедомостиВедомостиВласти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, говорится в сообщении мэрии.
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Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс.Картах»

Москва 2416:19

В «Яндекс.Картах» появилось расписание прогулок для москвичей

РБК16:22

Москвичи смогут узнавать расписание прогулок для своего дома на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва»

Эхо Москвы16:06

Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс.Картах»

Вечерняя Москва15:56

На mos.ru появился сервис для прогулок москвичей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:26

Сервис с графиком прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

RT на русском15:25

График прогулочных дней для жителей каждого дома стал доступен горожанам на официальном сайте мэра Москвы

Агентство Москва11:15
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