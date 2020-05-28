Коронавирус
ВедомостиВласти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, говорится в сообщении мэрии.
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Экономика
РУСАЛ предложил улучшить экологию Сибири за счет Газпрома — РБК
Газификацию промышленных центров Сибири, и в первую очередь Красноярска, Братска и Иркутска, за счет «Газпрома» предложил провести генеральный директор компании «РУСАЛ» Евгений Никитин, 27 мая сообщает РБК со ссылкой на письмо Никитина в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, копией которого располагает агентство.
ИА Красная Весна 18:06
Общество
Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ в 2020 году
Особенности проведения Единого государственного экзамена изложили в документе и опубликовали Министерство просвещения и Рособрнадзор.
ТК Звезда 01:04
Экономика
Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике
Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.
Sputnik Латвия 08:02
Политика
Трамп допустил закрытие Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan приняла решение о том, что бренд Datsun уйдёт с российского рынка, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 06:05
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Происшествия
«Омбудсмена полиции» отдадут Александру Бастрыкину
В деле, возбужденном по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов), говорится, что господин Воронцов и администратор его канала Игорь Худяков (также был арестован Тверским райсудом) опубликовали интимные фотографии сотрудницы органов дознания полиции, которые та отправила находившемуся в командировке мужу.
Коммерсантъ 12:52
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Кино
Стриминговый сервис HBO Max официально запустился
В среду, 27 мая, начал работу стриминговый сервис HBO Max. Платформу запустила компания WarnerMedia.
News.ru вчера в 08:53
Транспорт
С 1 июня в Петербурге возобновится действие льготных проездных билетов
Начиная с 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, снова смогут пользоваться своими проездными билетами.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:37
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Хабаровском крае
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Амурске в Хабаровском крае.
ТАСС 18:21
Армия и оружие
Илон Маск предложил свои спутники Starlink Пентагону для военных целей
Актуальные Новости вчера в 08:14
Наука
Солнечный свет убивает новый коронавирус за 15 минут
Как говорят ученые, солнечный свет за 15 минут убивает коронавирус, но если температура будет достигать 56 градусов.
Газета DAILY 06:16
Общество
«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила
"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс 14:43
Здоровье
В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в республике.
Lenta.ru 17:46
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Общество
Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне
Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.
Сахалин.Инфо 08:16
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Lenta.ru 13:17
Здоровье
Московские врачи прилетели в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Группа медиков из Москвы прибыла в Читу для борьбы с коронавирусом; с собой специалисты привезли СИЗы, медоборудование и лекарства.
Сиб.фм вчера в 23:54
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
Космос
Астрономы изучили облака на экзопланетах
Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.
Ридус вчера в 07:28
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Московский Комсомолец 16:24
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Футбол
Сезон английской Премьер-лиги возобновится 17 июня
Английская Премьер-лига возобновит сезон 17 июня.
Телеканал Санкт-Петербург 13:33