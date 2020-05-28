Коронавирус

ВедомостиВедомостиВласти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, говорится в сообщении мэрии.
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Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс.Картах»

Москва 2416:19

Москвичи смогут узнавать расписание прогулок для своего дома на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва»

Эхо Москвы16:06

В «Яндекс.Картах» появилось расписание прогулок для москвичей

РБК16:22

«Яндекс.Карты» подключили к сервису с расписанием прогулок для москвичей

Lenta.ru16:38

Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс.Картах»

Вечерняя Москва15:56

На mos.ru появился сервис для прогулок москвичей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:26

Сервис с графиком прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

RT на русском15:25
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Ростуризм не ожидает возобновления поездок за границу этим летом. Об этом сообщает «Интерфакс» ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.
Lenta.ru 20:11
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Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
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Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

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Интерфакс 04:53
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
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Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

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Общество

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В США описали шесть видов космического оружия

Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
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Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

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Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей

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