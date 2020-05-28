Коронавирус
ВедомостиВласти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, говорится в сообщении мэрии.
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МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
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RT на русском 09:43
Кино
Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 20:00
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Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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СИА без конкурса отдало миллиардный подряд на дома в Корсакове
"Сахалинское ипотечное агентство" (акционерное общество, принадлежит ПСО) заключило миллиардный контракт на возведение жилых домов в Корсакове.
Сахалин.Инфо 19:44
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России
Компания Xiaomi сегодня вечером анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC.
iXBT.com 14:02
Общество
Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае
Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.
РИА Новости 04:39
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
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Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе
Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе.
Lenta.ru вчера в 15:54
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Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
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Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
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Голосование по поправкам в Конституцию может продлиться несколько дней
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Трамп сообщил о большом конфликте между Индией и Китаем
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Московский Комсомолец 17:53
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Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
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У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт
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Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru 11:59
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ
Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения «Князь Владимир» усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» передана ВМФ.
RT на русском 10:47