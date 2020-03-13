Общество
РБКВласти Москвы зарегистрировали больше 13 тыс. человек на самоизоляции
Более 13 тыс. жителей Москвы, вернувшихся в Россию из стран, где зафиксировано большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили властям столицы о своей самоизоляции.
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Политика
Украина закрыла границы из-за коронавируса
Страна закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Экономика
Кудрин заявил о спаде российской экономики
Рост российской экономики в 2020 году будет ближе к нулю, а дефицит бюджета составит 2% валового внутреннего продукта.
Финансы
Аналитик допустил подорожание доллара до 80 рублей
Аналитик по макроэкономике Олег Душин допустил, что на следующей неделе может повториться ситуация 2014 года, когда курс евро достиг 100 рублей, а курс доллара перевалил за 80 рублей.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Игры
Закрытое бета-тестирование Wasteland 3 начнётся 17 марта
Испытания начнутся 17 марта в 19:00 по московскому времени.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Общество
Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом
Как сообщалось, в Калининградской области на российско-польской границе образовались очереди из автомобилей, выезжающих с территории России.
Экономика
Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году
К концу текущего года 62 региона России могут остаться без запасов ликвидности.
Космос
Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте
Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Происшествия
Два муниципальных автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух муниципальных автобусов произошло на улице Ленина в районе областной библиотеки около 18:30 в Южно-Сахалинске.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Футбол
Еще четыре футболиста и врач «Сампдории» заболели коронавирусом
Согласно сообщению, у игроков и врача были обнаружены слабые симптомы коронавируса, и все они находятся в своих домах в добром здравии.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Культура
Документальный фильм о Beatles снял Питер Джексон
Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон снял документальный фильм The Beatles: Get Back.
Хоккей
Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов на зарплату сотрудникам «Флориды»
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Энергетика
Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35
России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Здоровье
49 рязанцев находятся на контроле у медиков из-за коронавируса
49 жителей Рязанской области находятся под наблюдением медиков из-за коронавируса, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Общество
В ВОЗ объявили о пандемии коронавируса
Пандемия – род неимоверно сильной эпидемии, которая поражает всю страну или, как в случае с коронавирусом, множество стран мира.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Китайская корпорация Xiaomi провела онлайн-презентацию своего нового бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max, сообщает ТАСС.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.