Более 13 тыс. жителей Москвы, вернувшихся в Россию из стран, где зафиксировано большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили властям столицы о своей самоизоляции.

Власти Москвы зарегистрировали больше 13 тыс. человек на самоизоляции

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