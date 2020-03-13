Общество

РБКРБКВласти Москвы зарегистрировали больше 13 тыс. человек на самоизоляции

Более 13 тыс. жителей Москвы, вернувшихся в Россию из стран, где зафиксировано большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили властям столицы о своей самоизоляции.
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Более 5 тыс. человек в Москве обратились за больничными листами на горячую линию по вопросам коронавируса

Агентство Москва08:38

Власти Москвы зарегистрировали больше 13 тыс. человек на самоизоляции

РБК10:03

В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса

Газета.Ru09:27

Более 5 тыс человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

Москва 2408:43

Более 13 тысяч москвичей обратились на горячую линию по вопросам коронавируса

РИАМО13:31

Более 5 тысяч человек обратилось за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

Вечерняя Москва08:36

Более 5 тыс. человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

ТАСС08:35
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
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Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году

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