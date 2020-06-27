Общество
РБКВ мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Нодой называется просмотрщик блокчейна — система, которая позволяет наблюдателю проверить, как система учла отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень. О первой атаке на сайт ЦИК после начала голосования по поправкам в Конституцию стало известно уже 26 июня.
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Доступ к сервису наблюдателя системы онлайн-голосования по Конституции восстановлен
Коммерсантъвчера в 17:16
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Здоровье
За сутки в Коми от коронавируса вылечились 142 человека
Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 1501 ( 142) человек.
Pro Город Сыктывкар вчера в 03:50
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Новый розыгрыш программы «Миллион призов» прошел в столице
Московский Комсомолец вчера в 04:31
Происшествия
На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
РИА Новости 03:06
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru вчера в 02:29
Общество
В России за сутки выявлен 6791 новый случай коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6791. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни.
BFM.ru 03:56
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июня
Режим ограничений, введенный в Республике Коми из-за пандемии коронавируса, будет продлен до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.
РБК 03:32
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Общество
Кабмин предоставит субсидии банкам для льготных автокредитов семьям с детьми и медикам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам, которые предоставляют льготные автокредиты со скидкой от 10 до 25% семьям с детьми, а также медицинским работникам.
ТАСС 03:32
Здоровье
Опасность чрезмерного употребления минеральной воды назвала диетолог
В целом диетолог советует выпивать за раз не более одного небольшого стакана минеральной воды.
Волгоградская правда 02:40
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Хоккей
«Кравцов, возможно, неправильно себя оценивает. А Артюхина боятся до сих пор». 5 вопросов эксперту о событиях в нашем хоккее
1. На днях президент «Рейнджерс» дал понять, что челябинскому форварду Виталию Кравцову надо бы повзрослеть.
Матч ТВ 02:15
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
Политика
В Польше начались президентские выборы
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
РИА Новости 01:12
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Происшествия
Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии
Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Газета.Ru 02:21
Авто
Водителей в России с 1 июля ждет несколько изменений
Российских водителей с 1 июля ждет несколько изменений, которые касаются освидетельствования, легализации изменений в Конструкции, а также импорта автомобилей.
Коммерсантъ 25 июня в 19:10
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
Здоровье
Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых
Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы.
ИА Красная Весна вчера в 22:29
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 26 июня в 06:00
Общество
Глава ПФР распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам
Глава Пенсионного фонда распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам.
Эхо Москвы 03:02
Экономика
Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии
Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group.
Известия 02:39
Политика
Помпео заявил о недопустимости имперских амбиций Китая
«Нельзя позволять Китаю относиться к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в Twitter.
Известия 00:36
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru вчера в 06:13
Общество
Парки, скверы и летние кафе откроют в Петербурге
Газета.Ru вчера в 20:14