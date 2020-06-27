Нодой называется просмотрщик блокчейна — система, которая позволяет наблюдателю проверить, как система учла отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень. О первой атаке на сайт ЦИК после начала голосования по поправкам в Конституцию стало известно уже 26 июня.

В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 7,7K

Происшествия На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. 3

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 1,1K

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июня Режим ограничений, введенный в Республике Коми из-за пандемии коронавируса, будет продлен до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

Здоровье Опасность чрезмерного употребления минеральной воды назвала диетолог В целом диетолог советует выпивать за раз не более одного небольшого стакана минеральной воды. 5

Политика Львовский журналист признался в ненависти к Украине Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину. 152

Авто Водителей в России с 1 июля ждет несколько изменений Российских водителей с 1 июля ждет несколько изменений, которые касаются освидетельствования, легализации изменений в Конструкции, а также импорта автомобилей.

Здоровье Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы. 9