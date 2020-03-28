Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом в Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

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