Коронавирус
РБКВ Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом в Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.
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Волейбол
Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены
Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
От коронавируса впервые умер младенец
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев
Общество
В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина
Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
Общество
Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу
Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Энергетика
Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар
К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Общество
Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве
Происшествия
В Костромской области выявлен первый случай заболевания коронавирусом
Согласно официальной информации, в настоящий момент в Костромской области выявлен один случай заболевания COVID-2019, 474 человека находятся под наблюдением, 490 человек обследовано и полностью здорово.
Здоровье
Диетолог назвала лучшую замену гречке на «карантинном» столе
Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова призвала россиян, которые задумываются о своем рационе во время самоизоляции, не зацикливаться на гречке.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза
Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Футбол
ЦСКА претендует на полузащитника «Ливерпуля» Шакири
Интерес к игроку сборной Швейцарии проявляет несколько клубов, среди них называются ЦСКА, «Севилья» и «Рома».
Кино
«Союзмультфильм» создал серию мини-роликов о здоровье
Герои легендарных мультфильмов, в числе которых Карлсон и Винни-Пух, в специальных мини-роликах рассказывают о правилах поведения во время пандемии, призывая беречь здоровье и сохранять спокойствие, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Наука
Ученые нашли способ выявлять контрафактный виски
Здоровье
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч
По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Происшествия
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области пока официально подтвержден один случай инфицирования COVID-19.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Спорт
Названа возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио
Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе
Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.