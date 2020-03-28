Коронавирус

РБКРБКВ Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом в Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.
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Дорогу на Апатиты и Кировск из-за карантина перекрыли на полтора часа позже заявленного

Би-порт02:20

Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты из-за коронавируса

ТАССвчера в 16:15

До 11 апреля в Апатитах и Кировске введён карантин

Nord-Newsвчера в 15:51

Въезд в Кировск и Апатиты будет ограничен на две недели

ТВ-21вчера в 16:00

Кировск и Апатиты закроют на две недели из-за коронавируса

Мурманский вестниквчера в 15:57

Кировск и Апатиты закроют на две недели

Северпоствчера в 16:15

Апатиты и Кировск закрыли на карантин

Вечерний Мурмансквчера в 15:50
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Волейбол

Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены

Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.
Вести.Ru вчера в 08:40
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

От коронавируса впервые умер младенец

Lenta.ru вчера в 23:10
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
Общество

В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина

Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 21:43
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
РИА Новости вчера в 18:41
Общество

Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 02:58
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Энергетика

Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар

К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту.
Вести.Ru 27 марта в 15:21
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Газета.Ru вчера в 16:49
Общество

Биолог из США оценила российский препарат для борьбы с коронавирусом

REGNUM 00:15
Происшествия

В Костромской области выявлен первый случай заболевания коронавирусом

Согласно официальной информации, в настоящий момент в Костромской области выявлен один случай заболевания COVID-2019, 474 человека находятся под наблюдением, 490 человек обследовано и полностью здорово.
REGNUM вчера в 04:32
Здоровье

Диетолог назвала лучшую замену гречке на «карантинном» столе

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова призвала россиян, которые задумываются о своем рационе во время самоизоляции, не зацикливаться на гречке.
ПолитРоссия 27 марта в 08:47
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза

Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Городовой 27 марта в 01:19
Футбол

ЦСКА претендует на полузащитника «Ливерпуля» Шакири

Интерес к игроку сборной Швейцарии проявляет несколько клубов, среди них называются ЦСКА, «Севилья» и «Рома».
Sport24.ru 02:46
Кино

«Союзмультфильм» создал серию мини-роликов о здоровье

Герои легендарных мультфильмов, в числе которых Карлсон и Винни-Пух, в специальных мини-роликах рассказывают о правилах поведения во время пандемии, призывая беречь здоровье и сохранять спокойствие, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
РИА Новости 02:14
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС вчера в 13:53
Наука

Ученые нашли способ выявлять контрафактный виски

REGNUM 26 марта в 07:36
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 00:42
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Экспресс газета вчера в 11:05
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч

По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области пока официально подтвержден один случай инфицирования COVID-19.
Красная весна вчера в 15:46
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Спорт

Названа возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио

Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Взгляд.ру вчера в 23:52
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Общество

Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе

Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.
Московский Комсомолец вчера в 22:42
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