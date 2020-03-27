Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты

Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Апатиты и Кировск закрыли на карантин

Вечерний Мурманск15:50

Кировск и Апатиты закрыли на карантин

Би-порт15:56

Кировск и Апатиты закроют на две недели

Северпост16:15

Въезд в Кировск и Апатиты будет ограничен на две недели

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До 11 апреля в Апатитах и Кировске введён карантин

Nord-News15:51

В Кировске и Апатитах могут ввести карантин для снижения турпотока

Невские Новостивчера в 06:13

Могут ограничить выезд из городов Мурманской области

Новости Мурманской областивчера в 06:31
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Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Наука

Половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов

Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.
ToDay News Ufa 03:25
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК 14:25
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Первичный тест выявил коронавирус у медсестры в Красноярске

Первичный тест медсестры больницы скорой медицинской помощи в Красноярске показал положительный результат на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:52
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Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 16:47
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В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда 08:20
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Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона

Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
FightTime.ru 14:43
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
Общество

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Известия 16:56
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru вчера в 06:40
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В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Согласно информации, опубликованной в The Guardian, 23 марта появилась информация о том, в каком формате будет показанный документальный проект про Владимира Путина, который называется «Путин: История русского шпиона».
News-24.ru 25 марта в 10:23
Общество

Коронавирусом в мире заразили более 570 тысяч человек, заявили в ВОЗ

Всего было зафиксировано 26 494 летальных исхода, заявили в ВОЗ.
Мойка78 16:58
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Армия и оружие

Вассерман объяснил, почему пандемия коронавируса закончится масштабной войной

Анатолий Вассерман, политический эксперт из РФ, считает, что пандемия коронавируса и экономический кризис закончатся масштабной войной.
Discover24 04:19
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Общество

Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России

Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Деловое.ТВ 14:12
Политика

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
Футбол

«Зенит» запросил у «Наполи» 25 млн евро за Азмуна

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Общество

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:23
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
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Пьяный росгвардеец устроил дебош на улице в Петербурге

Сотрудника Росгвардии, устроившего дебош во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге, уволят.
7 новостей 12:21
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств для борьбы с коронавирусом.
Мослента 06:01
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