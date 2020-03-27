Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты

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