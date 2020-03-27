Коронавирус
КоммерсантъВласти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты
Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Наука
Половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов
Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.
Здоровье
Первичный тест выявил коронавирус у медсестры в Красноярске
Первичный тест медсестры больницы скорой медицинской помощи в Красноярске показал положительный результат на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Шоу-бизнес
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Единоборства
Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона
Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии
На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Согласно информации, опубликованной в The Guardian, 23 марта появилась информация о том, в каком формате будет показанный документальный проект про Владимира Путина, который называется «Путин: История русского шпиона».
Общество
Коронавирусом в мире заразили более 570 тысяч человек, заявили в ВОЗ
Всего было зафиксировано 26 494 летальных исхода, заявили в ВОЗ.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Вассерман объяснил, почему пандемия коронавируса закончится масштабной войной
Анатолий Вассерман, политический эксперт из РФ, считает, что пандемия коронавируса и экономический кризис закончатся масштабной войной.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Политика
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Футбол
«Зенит» запросил у «Наполи» 25 млн евро за Азмуна
Общество
В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Происшествия
Пьяный росгвардеец устроил дебош на улице в Петербурге
Сотрудника Росгвардии, устроившего дебош во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге, уволят.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция
Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств для борьбы с коронавирусом.