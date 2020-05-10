Политика

ВедомостиВедомостиАрхангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.
РБК16:37

Подробнее о событии

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа намерены объявить об объединении регионов

Эхо Москвы18:06

Новые губернаторы НАО и Архангельской области обсудят объединение регионов – источник

Клуб регионов03:00

РБК: Власти Архангельской области и НАО планируют объявить об объединении регионов 13 мая

Фонтанка.Ру17:40

СМИ: 13 мая запустят процедуру объединения Архангельской области с НАО

Московский Комсомолец17:06

Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

РБК16:37

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Ведомости17:49

Есть вопрос: Архангельской области и НАО в очередной раз прочат объединение в один регион

Регион 2910 мая в 13:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Футбол

«Матч» покажет все матчи Бундеслиги

Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура.
Комсомольская правда 09:58
Здоровье

Человечество предупредили о новой эпидемии после пандемии коронавируса

Ученые из Имперского колледжа Лондона, Avenir Health, Университета Джонса Хопкинса и Агентства по международному развитию США считают, что такая ситуация может привести к новой эпидемии.
Московский Комсомолец 05:41
35
Игры

Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля

Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
3DNews 12:46
1
Происшествия

Сахалинца осудят за фейк о неэффективной борьбе с коронавирусом

Уголовное дело направлено в городской суд.
Российская газета 20:40
1
Игры

Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios

News.ru 09:39
Шоу-бизнес

Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье

RuNews24.ru 14:18
6
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
2,7K
Происшествия

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
24
Политика

Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34
1
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
1,8K
Общество

Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения

Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».
РБК 19:06
47
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
9K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии

Остров Хоккайдо, 12 мая 2020, 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 12 мая на севере Японии.
REGNUM вчера в 23:32
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
6
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
119
Фигурное катание

ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

МК-Спорт вчера в 11:50
Армия и оружие

Европейские члены СБ ООН и Польша поддержали доклад ОЗХО по Сирии

Великобритания, Бельгия, Эстония, Германия, Франция и Польша поддержали доклад Группы по расследованию и идентификации ОЗХО, который обвинил Сирию в применении химоружия в Сирии в 2017 году, следует из заявления стран.
РИА Новости 19:50
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
1,8K
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
714
Авто

Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз

Почти столько же автомобилистов (13%) брали займы под залог машины для совершения покупок, еще 14% занимали деньги для неотложных нужд.
Автоновости дня 01:02
15
Кино

Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая

VoD-сервис Okko анонсировал премьеры ряда фильмов и телешоу. Обновленная библиотека ждет зрителей платформы с 12 мая.
Киноафиша России 04:56
2
Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
28
Происшествия

Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru 20:43
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
139
Происшествия

За взятку в 1,4 миллиона рублей предстанет перед судом директор лесхоза из Иркутской области

Следователи и сотрудники ФСБ задержали его с поличным в тот момент, когда он получал первую часть взятки, которая составляла 250 тысяч рублей.
КП - Иркутск 11:42
Общество

Раскрыта опасность покупок через интернет

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 19:45
Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
1,1K
Происшествия

Внедорожник столкнулся с реанимобилем в районе вокзала в Чите

Внедорожник марки Toyota столкнулся с реанимобилем скорой помощи на перекрёстке улиц Амурской и Бутина недалеко от вокзала в Чите.
Zabnews.ru 05:32
1
Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
7
Общество

В онлайн-игре Predator: Hunting Grounds появится Арнольд Шварценеггер

Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
REGNUM 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Витальевич Цыбульский
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области с 2 апреля 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Губернатор Ненецкого автономного округа с 1 октября 2018 до 2 апреля 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Архангельская область
Область в России
Субъект Российской Федерации на севере Европейской части России, вхоящая в Северо-Западный федеральный округ. Архангельская область является крупнейшим субъектом Российской Федерации в европейской части России и крупнейшей областью в Европе, превосходя по территории такие крупные государства, как Франция и Испания.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное