Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.

с чего всё началось

Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК. Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым "регионам-матрешкам".

Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

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