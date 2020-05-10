Политика
РБКВласти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов
Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК. Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым "регионам-матрешкам".
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с чего всё началось
Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.РБК16:37
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Есть вопрос: Архангельской области и НАО в очередной раз прочат объединение в один регион
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