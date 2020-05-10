Политика

РБКРБКВласти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК. Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым "регионам-матрешкам".
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с чего всё началось

Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.
РБК16:37

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Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа намерены объявить об объединении регионов

Эхо Москвы18:06

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Ведомости17:49

Есть вопрос: Архангельской области и НАО в очередной раз прочат объединение в один регион

Регион 2910 мая в 13:10

СМИ: 13 мая запустят процедуру объединения Архангельской области с НАО

Московский Комсомолец17:06

Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

РБК16:37

Новые губернаторы НАО и Архангельской области обсудят объединение регионов – источник

Клуб регионов03:00

РБК: Власти Архангельской области и НАО планируют объявить об объединении регионов 13 мая

Фонтанка.Ру17:40
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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru 08:40
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Политика

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек

Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
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Выяснено, как жара во влажном климате влияет на выносливость организма

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Новый внедорожник Chevrolet Tahoe превратят в полицейский автомобиль со множеством улучшений и удобств.
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Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

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Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Российские банки снизили процент одобрений по кредитам. Особенно это консулось потребительских кредитов.
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Toyota привезет в Россию новый кроссовер Highlander

Японская компания Toyota летом 2020 года представит на российском рынке семиместный кроссовер Highlander нового поколения.
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В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

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25 случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за сутки подтвердились 25 случаев коронавируса.
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Хитрости природы: зачем жукам нужны разные по форме половые члены

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В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
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Экономика

Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
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Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области с 2 апреля 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Губернатор Ненецкого автономного округа с 1 октября 2018 до 2 апреля 2020 года.
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Субъект Российской Федерации на севере Европейской части России, вхоящая в Северо-Западный федеральный округ. Архангельская область является крупнейшим субъектом Российской Федерации в европейской части России и крупнейшей областью в Европе, превосходя по территории такие крупные государства, как Франция и Испания.
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