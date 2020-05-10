Политика

РБКРБКВласти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК. Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым "регионам-матрешкам".
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Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.
РБКвчера в 16:37

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Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа намерены объявить об объединении регионов

Эхо Москвывчера в 18:06

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Ведомостивчера в 17:49

Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

РБКвчера в 16:37

СМИ: 13 мая запустят процедуру объединения Архангельской области с НАО

Московский Комсомолецвчера в 17:06

РБК: Власти Архангельской области и НАО планируют объявить об объединении регионов 13 мая

Фонтанка.Рувчера в 17:40

Новые губернаторы НАО и Архангельской области обсудят объединение регионов – источник

Клуб регионоввчера в 03:00

Есть вопрос: Архангельской области и НАО в очередной раз прочат объединение в один регион

Регион 2910 мая в 13:10
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Футбол

Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии

Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
RT на русском вчера в 17:43
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° 11 мая в 13:32
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
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Футбол

Рангник выдвинул ряд условий руководству «Милана»

Немецкий тренер Ральф Рангник выдвинул ряд условий руководству "Милана".
Sport.ru вчера в 12:29
Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 15:22
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Общество

В Омске ещё 18 отраслей возобновят работу

Как сообщает издание Город55 со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Ушакова, возобновить свою работу предприятия смогут уже сегодня, 13 мая.
АиФ Омск вчера в 23:36
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Авто

В Екатеринбурге летом пройдет ралли ретро-автомобилей

Смысл ралли состоит в том, чтобы проехать заданный маршрут за отведенное время. Участвовать в мероприятии могут только ретро-автомобили.
ТагилСити.ру вчера в 23:38
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
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Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия вчера в 12:30
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Происшествия

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК вчера в 21:27
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Экономика

Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей

ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 11 мая в 03:07
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
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Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала госпитализацию отца

Rambler News Service вчера в 10:21
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Общество

90-летняя японка признана самым пожилым геймером в мире

Жительница Японии Хамако Мори попала в Книгу рекордов Гиннесса.
МИР 24 вчера в 23:24
Общество

Медик рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России

Врачи встревожены в ожидании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю, заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:30
Кино

Нейросеть заменила в «Индиане Джонсе» Харрисона Форда на Криса Пратта

Вашингтон, 13 мая 2020, 02:54 — REGNUM В сеть выложили фрагменты из фильма «Индиана Джонс», в которых при помощи искуственного интелекта Харрисона Форда заменили на Криса Пратта.
REGNUM вчера в 19:54
Общество

Первый российский танкер типа «Афрамакс» спущен на воду

Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» спущен на воду со стапеля судоверфи «Звезда» в Приморском крае.
Полит.ру вчера в 09:04
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11 мая в 11:02
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Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 11 мая в 04:48
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Футбол

Появилась информация о сумме штрафа Фролова за критику властей

Сегодня ютуб-блогер и бывший футболист Евгений Савин рассказал о сумме, на которую оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов».
Все про Спорт ру вчера в 12:56
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 10 мая в 03:21
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Происшествия

Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
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США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
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Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны в мире по итогам апреля

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Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
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В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19

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Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios

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Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области с 2 апреля 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Губернатор Ненецкого автономного округа с 1 октября 2018 до 2 апреля 2020 года.
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Архангельская область
Область в России
Субъект Российской Федерации на севере Европейской части России, вхоящая в Северо-Западный федеральный округ. Архангельская область является крупнейшим субъектом Российской Федерации в европейской части России и крупнейшей областью в Европе, превосходя по территории такие крупные государства, как Франция и Испания.
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