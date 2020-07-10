Политика

RT на русскомRT на русскомВласти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны.
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Нидерланды могут предоставить ЕСПЧ новую информацию по делу МН17

Коммерсантъ15:44

Нидерланды намерены подать в ЕСПЧ иск к России в связи с крушением MH17

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В Совфеде оценили намерение Нидерландов подать в ЕСПЧ иск к России

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РИА Новости09:22

Нидерланды намерены выступить против России в ЕСПЧ по делу о крушении MH17

Газета.Ru08:58

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:48
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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Общество

В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек.
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Общество

В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
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Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
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Политика

Трамп заявил, что в США построят самый большой ледокол в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида заявил, что у Вашингтона в настоящий момент в распоряжении имеется лишь один ледокол, но в это же время идёт разработка второго, который должен стать самым большим в мире.
Life.ru 16:41
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ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии

ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 08:03
Общество

Собянин опроверг угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время

Никакой второй волны коронавируса в ближайшее время не ожидается.
Lenta.ru 08:32
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Путешествия

Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч

Газета.Ru 10:53
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Новость о специальной версии Skyrim для PS5 признали фальшивкой

REGNUM 15:21
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Общество

В Петербурге на школу повесили ЛГБТ-флаг

Общественная служба новостей 08:23
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Политика

В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
RT на русском 16:21
Общество

В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

ТАСС 16:39
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Технологии

В приложениях на iPhone по всему миру произошел сбой

От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.
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Автоспорт

«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
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Доклинические исследования вакцины от коронавируса успешно завершились

В России успешно завершились доклинические исследования вакцины от коронавируса.
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Шоу-бизнес

Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына

В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
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Общество

Японским барам и ночным клубам будут платить, чтобы они не работали

Ранее власти отказывались поддерживать бары и ночные клубы, однако изменили своё решение, когда увидели, что 80% новых больных — люди в возрасте 20–30 лет.
Секрет фирмы 10:40
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Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Интерфакс 11:56
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Здоровье

ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
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Спорт

Чемпионка мира по шорт-треку Лара Ван Рёйвен умерла в 27 лет

Нидерландская шорт-трекистка, чемпионка мира на дистанции 500 м Лара Ван Рёйвен скончалась сегодня, 10 июля, в возрасте 27 лет.
Нева Спорт 16:00
Политика

Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
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Юлия Савичева рассказала о трудностях в работе с Максимом Фадеевым

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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
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Политика

Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.
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В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

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Агент Герман Ткаченко назвал причину неудач «Зенита» в еврокубках

Футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о перспективах петербургского «Зенита».
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Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу

Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
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