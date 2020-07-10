Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны.

Политика Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17 Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте. 9

Общество В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек. 18

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 12

Политика Трамп заявил, что в США построят самый большой ледокол в мире Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида заявил, что у Вашингтона в настоящий момент в распоряжении имеется лишь один ледокол, но в это же время идёт разработка второго, который должен стать самым большим в мире. 6

Политика ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политика В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 511

Автоспорт «Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.

Шоу-бизнес Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына. 7

Здоровье ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости. 14

Спорт Чемпионка мира по шорт-треку Лара Ван Рёйвен умерла в 27 лет Нидерландская шорт-трекистка, чемпионка мира на дистанции 500 м Лара Ван Рёйвен скончалась сегодня, 10 июля, в возрасте 27 лет.