с чего всё началось

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны.

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

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