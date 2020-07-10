Политика
RT на русскомВласти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Российская газета 05:19
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
Политика
Лавров: Киев в контактной группе дезавуировал достигнутые в Берлине договоренности
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил послание коллегам по "нормандскому формату" относительно дезавуирования Украиной договоренностей, достигнутых на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине.
ТАСС 06:39
Политика
Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 18:36
Технологии
Блогер показал отрицательное влияние Denuvo на примере Metro Exodus и нескольких других игр
Блогер на конкретных примерах показал, что наличие DRM-защиты отрицательно сказывается на быстродействии разнообразных проектов.
3DNews 12:35
Общество
Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
RT на русском 06:21
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ 17:09
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.
Газета.Ru 18:05
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Дни24 08 июля в 15:30
Общество
Попова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей
Разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей уже начинается.
РБК 17:48
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Здоровье
Современный ФАП торжественно открыли в Невельском районе
В торжественном открытии нового ФАПа в Колхозном накануне принял участие губернатор Валерий Лимаренко. В селе проживают около 400 человек.
SakhalinMedia.ru 19:45
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания
10 июля фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота впервые вышел в Японское море на ходовые испытания после проведения работ по модернизации.
Sudostroenie.info 03:46
Общество
Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля.
Известия 18:27
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Гаджеты
Apple готова к началу производства пробной партии гарнитур дополненной реальности
Как сообщает издание The Information, согласно информации от надёжных источников Apple и Foxconn достигли важного рубежа в процессе разработки долгожданной гарнитуры дополненной реальности Apple Glass.
3DNews 14:06
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
По информации издания, новый руль уже запатентован.
Лезги газет 17:12
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Владельцы лифтбеков, универсалов и седанов Lada Granta, кросс-хэтчей Lada XRay, машин Lada Vesta и «однообъемников» Lada Largus многократно жаловались на то, что моторное масло постоянно вытекает из-под заглушки распределительного вала 16-клапанного двигателя, после чего оно попадает на раскаленные детали ДВС.
Live24 08:14
Культура
Работа художника Лихтенштейна продана на Christie’s за $46,2 млн
Работа «Обнаженная с веселым рисунком» (Nude with Joyous Painting) американского художника, представителя направления поп-арт Роя Лихтенштейна продана с аукциона Christie's за $46,2 млн.
Известия 16:29
Культура
ФАС снова отменила итоги конкурса по реконструкции Театра оперы
Федеральная антимонопольная служба снова предписала отменить итоги конкурса по сохранению здания Саратовского театра оперы и балета.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:35
Общество
Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт вчера в 20:49