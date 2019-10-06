с чего всё началось

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie. Власти страны считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей".

Экономика В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Демократы попросили Трампа не делать еще один подарок Путину Несколько членов Конгресса обратились к Государственному департаменту и Пентагону с письмом, в котором выразили опасения в связи с возможным выходом США из договора об Открытом небе, который они назвали важнейшим соглашением по контролю над вооружением.

Армия и оружие Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.

Политика В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины является следствием конфликта России и Украины.

Гаджеты Microsoft решила оставить Windows в прошлом СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Гаджеты Объявлен лучший смартфон в мире По данным экспертов, у нового iPhone 11 Pro Max более длительное время автономной работы по сравнению с его предшественником, моделью XS Max, а также улучшенные камеры и более прочные материалы корпуса.

Политика Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.

Здоровье Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.

Армия и оружие Турецкие военные обстреляли позиции курдов на севере Сирии Военные Турции обстреляли позиции курдов на севере Сирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальные сирийские СМИ.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Авто В России разработают летающий автомобиль Инженеры проектной лаборатории Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина, который находится в Новосибирске, начали разработку летающего автомобиля.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Политика Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.