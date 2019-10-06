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РИА НовостиВласти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie. Власти страны считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей".
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian.Газета.Ru06 октября в 08:28
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Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками
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