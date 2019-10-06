с чего всё началось

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie. Власти страны считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей".

Политика Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.

Общество Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.

Футбол «Зенит» обыграл «Урал» и снова стал лидером РПЛ Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл екатеринбургскую команду «Урал» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Гаджеты Смартфоны Honor V30 и V30 Pro получат 60-мегапиксельные камеры Как сообщается, разрешение главного датчика основной камеры в обоих случаях составит 60 Мп (в реальности, скорее, 64 Мп), но в Honor V30 камера будет тройной, а в Honor V30 Pro — с четырьмя модулями.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Происшествия Сбербанк нашел виновника утечки данных клиентов среди сотрудников Сбербанк провел расследование по факту крупной утечки персональных данных клиентов и сообщил, что виновник найден.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

Армия и оружие На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой» Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».

Политика Путина не интересуют последствия разговора с Трампом для Зеленского Президент России Владимир Путин заявил, что его не интересует ситуация, в которой оказался украинский лидер Владимир Зеленский после телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Футбол Соболев вызван в сборную России Главный тренер сборной России в экстренном порядке вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона Александра Соболева, забившего 10 мячей.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.

Общество Взявшую под опеку шестерых детей девушку начали травить чиновники Девушка из Челябинской области по имени Кристина Евтушенко после смерти родителей взяла под опеку своих шестерых братьев и сестёр, так как не хотела отдавать их в детский дом.

Политика МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Кино Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром» Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.