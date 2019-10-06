Футбол

ProstoProSportProstoProSportВласти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» в спорте

Решение принято в качестве обновления глобального имиджа страны и коснется всех областей позиционирования, включая спорт. Власти Нидерландов хотят с помощью ребрендинга избавиться от ассоциации Голландии в глазах туристов со всего мира с наркотиками и кварталом красных фонарей в Амстердаме.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает
 The Guardian.
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