с чего всё началось

Решение принято в качестве обновления глобального имиджа страны и коснется всех областей позиционирования, включая спорт. Власти Нидерландов хотят с помощью ребрендинга избавиться от ассоциации Голландии в глазах туристов со всего мира с наркотиками и кварталом красных фонарей в Амстердаме.

Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» в спорте

Армия и оружие ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии Евросоюз призвал Турцию «прекратить односторонние военные действия» в Сирии, так как они ставят под угрозу разгром «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), ведут к страданиям мирных жителей и провоцируют новые потоки беженцев.

Музыка Хаски выпустил клип в честь дня рождения Путина Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на новую версию песни "Седьмое октября".

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Финансы ВТБ больше не принимает вклады в евро Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Хоккей «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем» В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.

Политика Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.

Шоу-бизнес Сергей Светлаков впервые показал старшего сына Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк частично парализовало Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Армия и оружие Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Теннис Шарапова заявила о приближении к финишу карьеры Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что приблизилась к финишу карьеры, передает РИА "Новости".

Общество Дочка Джоли превращается в копию отца Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.

Политика Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.

Происшествия В Москве рейсовый автобус врезался в жилой дом Автобус врезался в жилой дом на востоке Москвы и повредил газопровод. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Здоровье Что покажут ивановскому губернатору в Белгородской области Как известно, губернатор Ивановской области проведет сегодняшний день, 8 октября, в Белгородской области, где поучаствует в выездном заседании рабочей группы по подготовке к заседанию Государственного совета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения».

Политика Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления 8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.