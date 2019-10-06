Футбол
ProstoProSportВласти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» в спорте
Решение принято в качестве обновления глобального имиджа страны и коснется всех областей позиционирования, включая спорт. Власти Нидерландов хотят с помощью ребрендинга избавиться от ассоциации Голландии в глазах туристов со всего мира с наркотиками и кварталом красных фонарей в Амстердаме.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian.Газета.Ru06 октября в 08:28
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Армия и оружие
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В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.
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Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
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Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета 04:13
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Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Армия и оружие
Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском
Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Взгляд.ру вчера в 07:43
Теннис
Шарапова заявила о приближении к финишу карьеры
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Газета.Ru 13:43
Общество
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7Дней.ру вчера в 12:00
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Снимок Селены Гомес без макияжа набрал более 8-ми миллионов просмотров
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Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
РИА Новости 11:07
Происшествия
В Москве рейсовый автобус врезался в жилой дом
Автобус врезался в жилой дом на востоке Москвы и повредил газопровод. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Как известно, губернатор Ивановской области проведет сегодняшний день, 8 октября, в Белгородской области, где поучаствует в выездном заседании рабочей группы по подготовке к заседанию Государственного совета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения».
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Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
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«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
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Единоборства
Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне
Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.
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