Футбол

Аргументы неделиАргументы неделиПравительство Нидерландов отказывается от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Власти страны проведут ребрендинг из-за того, что Голландия в основном ассоциируется у иностранных туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает
 The Guardian.
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