с чего всё началось

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Власти страны проведут ребрендинг из-за того, что Голландия в основном ассоциируется у иностранных туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.

Кино Актеры и режиссеры Marvel ответили на критику Скорсезе Слова режиссера вызвали большой резонанс — ему ответили режиссер Джеймс Ганн, актер Сэмюэл Л. Джексон, сценарист Джосс Уидон и другие авторы кинокомиксов.

Авто В РСА оценили зависимость цены ОСАГО от наличия «жучков» Ранее 7 октября стало известно, что одним из критериев при установке страховыми компаниями тарифа ОСАГО будет наличие или отсутствие элементов «умного» страхования — телематического датчика.

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Экономика В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика США ввели санкции против 28 организаций из Китая Почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.

Культура СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».

Политика На губернаторов примеряют отставки Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.

Политика Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали 10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.