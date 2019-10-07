с чего всё началось

Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды. Как сообщает The Guardian, решение принято для обновления глобального имиджа.

Экономика Россия и Китай выводят дедолларизацию на новый уровень Стоит очередной раз напомнить, что стоимость золота в сентябре достигла шестилетнего максимума, то есть стратегия Китая дает свои плоды.

Происшествия В Ленинградской области три человека погибли в ДТП Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Общество Разработан закон о блокировке электронной почты россиян В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.

Авто Опубликованы снимки новой Kia Optima В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.

Общество В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер» Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Авто ОСАГО в России подорожает в два раза Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.

Единоборства Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.

Происшествия В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.

Политика Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов В 2017 году РБК писал, что ООО «Агентство интернет-расследований» выступает одним из юридических лиц так называемой «фабрики медиа», обвиняемой в манипуляции мнениями в соцсетях во время президентских выборов в США, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.

Шоу-бизнес Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.

Армия и оружие Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, уже две партии российского оружия были доставлены для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе.

Происшествия Бастрыкин возбудил дело против краснодарского судьи Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против краснодарского судьи, который требовал 64 млн рублей у предпринимателя.

Футбол Статую Ибрагимовича открыли в Швеции Статую именитому футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в шведском городе Мальме, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян крестила детей в Армении Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни посетила Святой Эчмиадзин, где крестила своих детей.

Экономика Нелегальный рынок такси в РФ вырос на 35% с 2017 года Отмечается, что нелегальный рынок показывает резкий рост. К 2017 году он составил 101 млрд рублей, а в 2019 году вырастит ещё на 12%.

Шоу-бизнес Надежда Сысоева опровергла слухи о своей беременности и болезни Сысоева выступила с обращением, что это все только слухи, на данный момент она не ждет ребенка и не болеет никакой болезнью.

Общество В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.

Футбол «Краснодар» отказался продавать Сулейманова немецкой «Боруссии» За молодого нападающего «горожанам» предлагали больше 20 млн евро, однако владелец клуба Сергей Галицкий отказался продавать игрока.