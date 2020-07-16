Коронавирус
Общественная служба новостейМэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска подчеркнул: в городе зарегистрированы 832 случая заражения инфекцией, но Минздрав Красноярского края опубликовал данные только 293. По его словам, подобное занижение мешает адекватной оценке масштабов эпидемии.
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с чего всё началось
Мэр сообщает, что с конца марта в городском округе только лабораторно подтверждено 832 случая инфицирования, в то время как Министерство здравоохранения и региональное управление Роспотребнадзора насчитали лишь 293 случая в Норильске.Новые Известия11:01
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Мэр Норильска заявил о расхождении официальных и реальных данных о больных в городе
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