Мэр сообщает, что с конца марта в городском округе только лабораторно подтверждено 832 случая инфицирования, в то время как Министерство здравоохранения и региональное управление Роспотребнадзора насчитали лишь 293 случая в Норильске.

с чего всё началось

Мэр Норильска подчеркнул: в городе зарегистрированы 832 случая заражения инфекцией, но Минздрав Красноярского края опубликовал данные только 293. По его словам, подобное занижение мешает адекватной оценке масштабов эпидемии.

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