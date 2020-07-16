Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии

Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц. Краевой минздрав утверждает, что коечного фонда для ковидных больных вполне достаточно.
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с чего всё началось

Мэр Норильска обвинил краевые власти в занижении статистики по коронавирусу

Мэр сообщает, что с конца марта в городском округе только лабораторно подтверждено 832 случая инфицирования, в то время как Министерство здравоохранения и региональное управление Роспотребнадзора насчитали лишь 293 случая в Норильске.
Новые Известия11:01

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Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии

Коммерсантъ13:34

Мэр Норильска заявил о сокрытии реальной статистики по COVID-19

ТВК06:27

Мэр Норильска рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе

Krasnoyarskmedia.ru01:23

Мэр Норильска заявил о расхождении официальных и реальных данных о больных в городе

Московский Комсомолец03:13

Мэр Норильска заявил о занижении цифр по больным коронавирусом

НГС2402:55

Мэр Норильска просит помощи у краевых властей из-за активности COVID-19

АиФ Красноярск05:12

Мэр Норильска заявил о сокрытии краевыми властями реальной заболеваемости коронавирусом

Тайга.инфо01:20
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Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Политика

Верховный суд России покидают два зампреда. Одного заменит однокурсница Путина

На фото: Ирина Подносова Василий Нечаев и Олег Свириденко покидают должности заместителей председателя Верховного суда России.
Legal.Report 11:51
Спорт

Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla

В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.
Piter.tv 13:26
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com 10:19
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Политика

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
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Общество

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР

Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
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Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
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Футбол

Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал издевательским штраф за нарушение регламента возобновления чемпионата России, который он получил от контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение защитной маски.
РИА Новости 13:57
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
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Политика

В партии Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева

В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева.
Lenta.ru 13:55
Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 09:29
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Игры

Surgeon Simulator 2 выйдет 27 августа

Srnsk 14:24
Энергетика

ФАС и Минэнерго предложили отменить запрет на импорт бензина

Предложение разрешить импорт топлива объяснили восстановлением спроса до уровня, который был до эпидемии коронавируса.
Говорит Москва 11:56
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Армия и оружие

Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители

В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
Piter.tv 08:10
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Политика

Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме

После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru 08:41
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
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Футбол

«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

Состоялись два матча 36-го тура АПЛ.
Sport24.ru 14:53
Экономика

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.
РИА Новости 10:41
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Экономика

Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны

Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
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Энергетика

Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 вчера в 11:40
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Политика

Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Великобритании

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 12:43
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Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
10
Экономика

Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд

Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.
РБК 13:53
Происшествия

На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК 12:15
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

TV BRICS 13:06
16
Экономика

Как узнать, имеете ли вы право получить субсидию на дезинфекцию

Напомним, что с 15 июля ряд представителей МСБ могут получить субсидию на дезинфекцию и профилактику коронавируса.
Время Бухгалтера 04:55
2
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Игры

В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями

Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.
Игромания.ру 10:00
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Город в России
Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
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