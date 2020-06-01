В Нью-Йорке, где проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, решением властей вводится комендантский час. Действовать он будет с 23.00 понедельника до 5.00 вторника, сообщили в пресс-службе губернатора.

Здоровье Новый «апокалиптический» вирус назван Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com. 34

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 148

Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 11

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 244

Экономика Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. 90

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 221

Космос Китайский видеохостинг Bilibili намерен послать в космос подарок молодежи Напомним, что компания Bilibili была создана в июне 2009 года в качестве видеохостинга популярных материалов для китайской молодежи.

Гаджеты Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games. 1

Космос Слияния галактик вызывают активность их ядер Возможно, что АЯГ процветают на определенной стадии эволюции галактик, потому что мы наблюдаем их пиковую активность в галактиках, находящихся на определенном расстоянии от Земли и, следовательно, в определенное время в прошлом.

Шоу-бизнес Глюкоза выложила фото после бани Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец. 5

Общество В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги. 31

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 1

Политика Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства. 233