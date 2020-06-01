Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ Нью-Йорке ввели комендантский час

В Нью-Йорке, где проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, решением властей вводится комендантский час. Действовать он будет с 23.00 понедельника до 5.00 вторника, сообщили в пресс-службе губернатора.
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В Нью-Йорке продлили на сутки комендантский час

ТАСС23:19

Американцев загоняют по домам: В столице США объявлен комендантский час

Царьград11:50

Комендантский час из-за беспорядков введен в Нью-Йорке и сохраняется еще почти в 40 городах США

Эхо Москвы21:16

Власти Нью-Йорка ввели комендантский час

Коммерсантъ18:18

В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за протестов

Национальная служба новостей16:58

Власти Нью-Йорка решили ввести комендантский час

Московский Комсомолец16:25

В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом

РИА Новости19:16
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Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

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Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

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В Кемерове полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка

В настоящее время устанавливается местонахождение автомобиля. Информацию о похищении ребенка проверяют и полицейские.
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Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
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Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом

Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
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Слияния галактик вызывают активность их ядер

Возможно, что АЯГ процветают на определенной стадии эволюции галактик, потому что мы наблюдаем их пиковую активность в галактиках, находящихся на определенном расстоянии от Земли и, следовательно, в определенное время в прошлом.
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Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
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