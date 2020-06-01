Общество
РЕН ТВВ Нью-Йорке ввели комендантский час
В Нью-Йорке, где проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, решением властей вводится комендантский час. Действовать он будет с 23.00 понедельника до 5.00 вторника, сообщили в пресс-службе губернатора.
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Здоровье
Новый «апокалиптический» вирус назван
Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 06:12
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Музыка
Первый канал готовится к кастингам на новый «Голос»
Газета.Ru 09:37
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой 02:01
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 08:25
Происшествия
В Кемерове полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка
В настоящее время устанавливается местонахождение автомобиля. Информацию о похищении ребенка проверяют и полицейские.
Российская газета 07:55
Космос
Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
РИА Новости вчера в 13:58
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Экономика
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
Lenta.ru 06:59
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 02:46
Космос
Китайский видеохостинг Bilibili намерен послать в космос подарок молодежи
Напомним, что компания Bilibili была создана в июне 2009 года в качестве видеохостинга популярных материалов для китайской молодежи.
REGNUM 22:06
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Новые автомобили 11:14
Кино
Фанаты «Звездных войн» потребовали выхода режиссерской «Мести ситхов»
Фанаты далекой-далекой галактики, мечтающие посмотреть четырехчасовую режиссерскую версию фильма «Звездные войны: Месть ситхов», создали петицию.
Киноафиша России 08:36
Космос
Китайский радиотелескоп FAST осенью приступит к поиску инопланетян
Ученые отметили, что китайский телескоп в 2,5 раза чувствительнее, чем телескоп Arecibo Observatory.
Газета DAILY 16:06
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Футбол
«Лех» продлил аренду форварда ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона
ЦСКА объявил о продлении аренды нападающего Тимура Жамалетдинова.
Бомбардир.ру 12:19
Космос
Слияния галактик вызывают активность их ядер
Возможно, что АЯГ процветают на определенной стадии эволюции галактик, потому что мы наблюдаем их пиковую активность в галактиках, находящихся на определенном расстоянии от Земли и, следовательно, в определенное время в прошлом.
ИА Красная Весна вчера в 15:29
Космос
Произошла сильнейшая за три года вспышка на Солнце
Алтайская правда вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru 14:30
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК 09:30
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика 15:25
Общество
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 30 мая в 12:59
Политика
Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора
Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
REGNUM 13:58
Общество
Роспотребнадзор отменил требования по частичной загрузке самолетов
Ранее, 18 мая, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, согласно которым количество пассажиров в самолетах не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, чтобы в салоне была возможность соблюдения социальной дистанции.
Известия 04:52