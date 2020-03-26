Коронавирус
Мойка78Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая
Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил, что компания впервые столкнулась с ситуацией, когда без объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Также он отметил, что сейчас в Дубае самолет ждут 189 клиентов «Победы».
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«Аэрофлот» и «Победа» не могут вывезти россиян из ОАЭ из-за отсутствия разрешения
Интерфаксвчера в 13:54
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Хоккей
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Студентов российских вузов отправляют на каникулы
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В Башкирии накажут 37 нарушителей режима самоизоляции
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