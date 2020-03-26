Коронавирус

Мойка78Мойка78Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил, что компания впервые столкнулась с ситуацией, когда без объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Также он отметил, что сейчас в Дубае самолет ждут 189 клиентов «Победы».
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Российские туристы в ОАЭ и Кении сообщили о проблемах с вылетом на родину

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В Azur Аir рассказали о ситуации с вывозными рейсами из ОАЭ

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ТАССвчера в 15:17

Самолет для эвакуации россиян не пустили в ОАЭ

Lenta.ruвчера в 06:25

Власти ОАЭ не разрешили посадку самолету «Победы»

РЕН ТВвчера в 05:34
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru вчера в 06:15
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Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
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Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом

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Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

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В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
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В Прикамье уже 5 человек заразились коронавирусом

По информации оперативного штаба, в Пермском крае зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом.
В курсе.ру вчера в 05:15
Экономика

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Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
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Из инфекционного отделения тольяттинской больницы выписали 17 человек

В Тольятти из инфекционного отделения больницы № 5 выписано 17 человек. Ранее их госпитализировали и наблюдали в условиях стационара.
СОВА вчера в 13:06
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Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за границу – в офшоры, должны облагаться налогом не в 2%, а в 15%, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
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Роскосмос выберет четыре района для возвращения «Орла» с Луны

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Авто

АвтоВАЗ модернизирует производство

«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
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Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.
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Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
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Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
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В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
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На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

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Lenta.ru 01:57
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Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Италии являются не только демографические особенности страны.
Новый вариант 23 марта в 06:35
Хоккей

Ласьков: предложение «Магнитки» по контракту не устроило Мозякина

Срок действия договора Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, заканчивается 30 апреля, ранее сообщалось, что "Магнитка" ведет переговоры с форвардом о новом контракте.
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Спрос на аренду подмосковных дач вырастет вдвое – прогноз

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В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
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Армия и оружие

National Interest оценил танк Т-95 как «кошмар» для НАТО

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Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на треть

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Общество

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
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News102.ru 03:01
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