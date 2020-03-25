Коронавирус
Мойка78Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая
Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил, что компания впервые столкнулась с ситуацией, когда без объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Также он отметил, что сейчас в Дубае самолет ждут 189 клиентов «Победы».
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
Число жертв коронавируса в Великобритании возросло до 465
Число людей, умерших после заражения новым коронавирусом в Великобритании, достигло 465.
Хоккей
Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»
Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
Политика
В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку
Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Политика
Правительство России обсудит вопрос о создании своего президиума
Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Шоу-бизнес
Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни
Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.
Технологии
В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов
Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
Наука
Физики измерили звуковое давление лопающегося мыльного пузыря
С помощью микрофонной решетки физикам удалось измерить звуковое давление лопающихся мыльных пузырей.
Общество
Гуцериев предложил использовать свои отели для борьбы с пандемией
Российский бизнесмен и основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев предложил московским властям использовать принадлежащие его компании отели для борьбы с пандемией коронавируса.
Кино
«Мстители» и «Аватар» выйдут в повторный прокат в Китае
Общество
Правительство поручило закрыть все кинотеатры и ночные клубы в России
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил властям регионов закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры на всей территории страны.
Армия и оружие
Французские военные выведены из Ирака
По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Авто
Aston Martin Valhalla получит новый битурбированный двигатель
На днях автопроизводитель выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что суперкар Aston Martin Valhalla будет комплектоваться новым 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом и гибридной составляющей.
Футбол
Фердинанд: «Роббен не перешел в МЮ из-за запаха на тренировочной базе»
Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд заявил, что экс-вингер сборной Нидерландов Арьен Роббен отказался переходить в стан "красных дьяволов":Роббен был великолепным игроком.
Игры
Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam
Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
Финансы
Поможет ли антикризисная программа Путина выжить российской экономике
РБК разбирался, сможет ли антикризисная программа президента помочь выжить российской экономике в условиях пандемии и обвала цен на нефть.
Здоровье
Работники южно-сахалинского роддома подписались против присоединения к областной больнице
Общество
Инфекционист предупредил россиян о «взрывной» ситуации с коронавирусом
В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
Армия и оружие
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
В Северо-Курильске сняли угрозу цунами
В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.