Коронавирус

Мойка78Мойка78Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил, что компания впервые столкнулась с ситуацией, когда без объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Также он отметил, что сейчас в Дубае самолет ждут 189 клиентов «Победы».
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