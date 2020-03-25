Лоукостер «Победа» во время полета рейса Москва-Дубай, не смог приземлиться в месте назначения. Экипаж получил запрет на посадку от властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Самолет направили по маршруту, чтобы вывезти клиентов из страны.

Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

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