Коронавирус
Мойка78Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая
Лоукостер «Победа» во время полета рейса Москва-Дубай, не смог приземлиться в месте назначения. Экипаж получил запрет на посадку от властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Самолет направили по маршруту, чтобы вывезти клиентов из страны.
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«Аэрофлот» и «Победа» не могут вывезти россиян из ОАЭ из-за отсутствия разрешения
Интерфаксвчера в 13:54
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