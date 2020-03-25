Коронавирус

Мойка78Мойка78Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

Лоукостер «Победа» во время полета рейса Москва-Дубай, не смог приземлиться в месте назначения. Экипаж получил запрет на посадку от властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Самолет направили по маршруту, чтобы вывезти клиентов из страны.
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В Azur Аir рассказали о ситуации с вывозными рейсами из ОАЭ

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Azur Аir не получила от властей ОАЭ разрешение на вывозные рейсы

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ТАССвчера в 15:17

Самолет для эвакуации россиян не пустили в ОАЭ

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Власти ОАЭ не разрешили посадку самолету «Победы»

РЕН ТВвчера в 05:34
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Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
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Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:53
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Российская газета вчера в 15:11
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Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

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OAnews вчера в 13:51
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В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
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Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

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В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
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Тарасов показал, как выглядит его нога после перелома. Ему сняли гипс

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В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей.
Национальная служба новостей вчера в 09:25
Общество

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РИА Новости вчера в 14:12
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

В США коронавирус унес жизни уже более 1 тыс. человек, почти 70 тысяч заражены, сообщил в четверг университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.
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Дети-сироты, имеющие право на получение бесплатного жилья от государства, ждут его в среднем семь лет.
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Минобрнауки: Студенты российских вузов отправятся на каникулы

Студенты российских вузов уходят на каникулы. Они начнутся 28 марта, а завершатся пятого апреля.
Российская газета вчера в 19:55
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

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RT на русском вчера в 04:55
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском вчера в 18:52
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КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
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Миф о распространении коронавируса развеял вирусолог

Исследователи отмечают, что миф о теплой погоде и ее влиянии на коронавирус возник из-за сравнения COVID-19 с атипичной пневмонией, которая распространялась по миру с 2002 по 2003 гг. Ученые утверждают, что ту эпидемию с нынешней пандемией связывать нельзя.
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Умерла народная артистка Инна Макарова

Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
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В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Российская газета вчера в 23:51
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Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

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МонаВиста вчера в 11:45
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Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
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Wday.ru вчера в 07:31
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