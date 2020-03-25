Коронавирус

АБНАБНВласти ОАЭ отменили разрешение на вылет «Победы» в Дубаи

«Власти ОАЭ аннулировали нам выданное ранее разрешение на вывозной рейс 25 марта, когда самолёт Победы уже летел, чтобы забрать вас домой», — сообщает пресс-служба компании в официальном сообществе соцсети «ВКонтакте».
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По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
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Число случаев заражения коронавируса в России возросло до 658 человек

Количество зараженных коронавирусом в России увеличилось за сутки на 163 человека. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
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В Красноярском крае ограничат выезд из городов из-за коронавируса

Усс попросил меньше распространять слухи и домыслы, связанные с коронавирусом.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
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Передвижение колонны американских военных заблокировали в Сирии

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В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
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Льва Лещенко перевели в реанимацию

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Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Военнослужащим США запретили покидать страну из-за коронавируса

Военнослужащим США запретили покидать страну в течение 60 дней.
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Медики готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
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Совфед: выходная неделя не скажется на праздничных днях

Объявление будущей выходной недели не скажется на графике праздничных дней.
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У посольства США в Багдаде упали ракеты

Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
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Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков

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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель — о челлендже с Криштиану Роналду

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в игроцкие годы.
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Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
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В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
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