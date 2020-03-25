«Власти ОАЭ аннулировали нам выданное ранее разрешение на вывозной рейс 25 марта, когда самолёт Победы уже летел, чтобы забрать вас домой», — сообщает пресс-служба компании в официальном сообществе соцсети «ВКонтакте».

Власти ОАЭ отменили разрешение на вылет «Победы» в Дубаи

Общество Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.

Политика Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

Общество В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.

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Кино Скончался сценарист Илья Рубинштейн Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.

Общество У посольства США в Багдаде упали ракеты Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.

Общество Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.