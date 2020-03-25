Коронавирус
АБНВласти ОАЭ отменили разрешение на вылет «Победы» в Дубаи
«Власти ОАЭ аннулировали нам выданное ранее разрешение на вывозной рейс 25 марта, когда самолёт Победы уже летел, чтобы забрать вас домой», — сообщает пресс-служба компании в официальном сообществе соцсети «ВКонтакте».
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Общество
Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц
Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
Политика
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Общество
Число случаев заражения коронавируса в России возросло до 658 человек
Количество зараженных коронавирусом в России увеличилось за сутки на 163 человека. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Общество
В Красноярском крае ограничат выезд из городов из-за коронавируса
Усс попросил меньше распространять слухи и домыслы, связанные с коронавирусом.
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
Армия и оружие
Передвижение колонны американских военных заблокировали в Сирии
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Армия и оружие
Военнослужащим США запретили покидать страну из-за коронавируса
Военнослужащим США запретили покидать страну в течение 60 дней.
Общество
Медики готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России
Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Общество
Совфед: выходная неделя не скажется на праздничных днях
Объявление будущей выходной недели не скажется на графике праздничных дней.
Общество
У посольства США в Багдаде упали ракеты
Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Общество
Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков
Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Футбол
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель — о челлендже с Криштиану Роналду
Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в игроцкие годы.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Общество
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.