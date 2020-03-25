Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов не дали разрешения на посадку в аэропорту Дубая самолету «Победы», который должен был вывезти из ОАЭ граждан России. Приём экипаж авиалайнера был поставлен в известность о запрете уже после вылета из Москвы, находясь в воздухе.

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