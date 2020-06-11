Коронавирус
Город55.руВласти Омской области отказались ужесточать режим самоизоляции
Сообщается, что на заседании оперштаба глава регионального Роспотребнадзора предлагал вернуться к первому этапу снятия ограничения и откатить назад уже принятое решение выйти на второй этап. Однако губернатор не согласился с ним и отказался ужесточать особый режим.
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Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России
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Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
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Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня
Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
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Здоровье
Денис Проценко побывал в Центре инфекционных болезней Дагестана
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который прибыл с бригадой врачей в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, посетил Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД.
Mirmol.ru 14:39
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СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
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После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11:24
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В Праге облили краской памятник Черчиллю
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Игры
Sony презентовала новый геймпад для консоли PlayStation 5
Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense.
Известия 17:57
Здоровье
Диетолог назвала худшие продукты для диабетиков
Врач акушер-гинетолог, диетолог-нутрициолог Наталья Беляева перечислила худшие продукты для людей, которые страдают от диабета 2 типа.
MedikForum.ru 07:06
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru 09 июня в 09:43
Транспорт
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым
Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
Политика
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 16:19
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Политика
В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы
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REGNUM вчера в 05:53
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Авто
Внедорожники Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу
В социальной сети Facebook появился ролик, на котором показан приехавший на разгрузку автовоз с девятью внедорожниками Lada 4x4.
Деловое.ТВ 08:50
Шоу-бизнес
Вера Брежнева выпустила альбом с комментариями
Вера Брежнева представила мини-альбом "V.".
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Общество
В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Заявление директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» ститистики смертности от коронавируса в России, является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
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Киберспорт
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Игромания.ру 15:06
Экономика
Титов: банки отклоняют лишь 17% заявок бизнесменов на льготные кредиты
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предоставил данные «контрольной закупки», согласно которым российские банки отказывают только по 17% заявок бизнесменов на выдачу льготного кредита под 2% годовых.
News.ru 18:18
Армия и оружие
В Forbes оценили новейшую российскую подлодку «Хабаровск»
В американском издании Forbes считают, что новейшая российская субмарина «Хабаровск» проекта 09851 сможет повлиять на принципы ведения подводной войны.
Discover24 вчера в 05:26
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Происшествия
В Воронеже задержали сбившего троих пешеходов полицейского
В Воронеже 24-летний полицейский, выехав на автомобиле на тротуар, сбил троих пешеходов.
Газета.Ru вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55