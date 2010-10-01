Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области отменяет с 15 июня режим самоизоляции в регионе. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

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