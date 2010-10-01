Коронавирус

ТАССТАССВ Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области отменяет с 15 июня режим самоизоляции в регионе. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.
Читать в источнике
Комментировать119

Подробнее о событии

Названа дата снятия режима самоизоляции в Омске и области

РИА СуперОмск12:57

Александр Бурков: «Ужесточения мер не будет»

ГТРК Иртыш08:52

Бурков: «Штабом принято решение снять режим самоизоляции для жителей Омской области»

БК5511:00

Подводим итоги заседания оперштаба по ситуации с коронавирусом

12 Канал Омск12:53

В Омской области отменили режим самоизоляции

НГС5510:21

В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

ТАСС11:14

В Омской области закончилась самоизоляция

РИА ОмскИнформ10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

REGNUM 09:49
285
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
186
Игры

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
1
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
77
Общество

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 04:21
1,6K
Футбол

Полузащитник ПАОК Маурисио получит паспорт РФ

Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», бразильский хавбек в ближайшее время получит паспорт гражданина РФ и, таким образом обойдет ограничение РПЛ на легионеров.
REGNUM 11:11
Общество

Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей

Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
159
Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
363
Экономика

Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС 09:44
1
Происшествия

Ефремова вновь доставили на допрос

Rambler News Service 08:38
24
Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

ТВ Центр вчера в 14:52
2,8K
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
61
Общество

Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов

Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионов страны.
РБК 12:39
2
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
342
Гаджеты

Xiaomi официально представила Mi Band 5

Megaobzor.com 05:34
4
Политика

Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
1
Энергетика

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
258
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
50
Хоккей

СКА произвел обмен с «Трактором»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" произвел обмен с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте челябинской команды.
Газета.Ru 12:24
Общество

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
36
Общество

ПФР рассказал, кому положена выплата 36 тысяч рублей от государства

Размер выплаты составляет около 12 тыс. руб. ежемесячно, однако данную сумму можно получить единоразово за периоды с апреля по июнь, суммарно на 36 тыс. руб.
Говорит Уфа 05:00
177
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
1,5K
Армия и оружие

В дело вступают флоты: ливийский конфликт поднялся на новый уровень

Параллельно к ливийскому побережью устремились корабли ВМС Турции.
Военное обозрение вчера в 19:01
1
Политика

Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ вчера в 00:54
4,3K
Футбол

Орлов заявил, что Вагнер Лав не вернется в ЦСКА

Комментатор заявил, что это зрелый человек. Он может оказаться в Турции, но в ЦСКА вряд ли вернется, считает Орлов.
ProstoProSport 14:00
Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
93
Гаджеты

В РФ появился недорогой смартфон Oppo A52

В РФ на прилавках появился бюджетный смартфон модели A52 от компании Oppo.
Дни24 09 июня в 13:00
14
Футбол

«Спартак» интересуется бразильским защитником Пикачу

Защитник «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в России. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересован «Спартак».
Vprognoze.ru 03:34
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
572
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Бурков
Российский политик
Российский политик. Губернатор Омской области с 14 сентября 2018. Член Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное